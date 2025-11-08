    Mazatlán FC

    Mazatlán vs. Necaxa, resumen y goles del partido de la Liga MX

    Los Cañoneros ganaron el último partido del Apertura 2025 sobre los Rayos con gol de Fabio Gomes.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Resumen | Necaxa le roba el triunfo a Mazatlán y ambos se despiden del Apertura

    Mazatlán recibió a Necaxa en la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, duelo que significó la despedida de este torneo para ambos equipos, ya que no lograron llegar al décimo lugar para jugar Play-in y buscar un lugar en la Liguilla.

    El juego estuvo cerrado en todo momento del primer tiempo, Luis Unsain tuvo una intervención oportuna para evitar la caída de su arco tras el remate de Facundo Almada, eso fue en los primeros minutos del partido.

    Algo de lo que más llamó la atención, fue la cortada que se produjo en el pómulo del rostro de Lucas Merolla, quien impactó con la cara la cabeza de su rival y de inmediato comenzó a sangrar, los médicos intentaron ayudarlo a regresar al juego, pero fue imposible y tuvo que ser sustituido para ser atendido en el vestuario.

    En el tiempo agregado de la primera parte, la falta de Franco Rossano sobre Bryan Colula se decretó como penalti por la silbante, Fabio Gomes tomó el esférico y se llenó de balón para engañar al portero de Necaxa y abrir el marcador.

    En la segunda mitad, el juego se complicó para los Cañoneros con la expulsión de Ángel Leyva sobre Tomas Jacob, la jugada fue revisada en el VAR y la tarjeta roja se mantuvo.

    Los Rayos buscaron por todos los medios llegar al área rival y crear peligro contra Ricardo Gutiérrez, pero sus intentos fueron en vano.

    Como si fuera una calca del gol del primer tiempo, así cayó el empate de los Rayos, en el agregado del complemento un error del arquero de Mazatlán le dejó el balón vivo a Ricardo Monreal que empujó el esférico a las redes.

    Con el resultado de 1-1, Mazatlán llegó a 14 unidades, mientras que Necaxa llegó a 17 puntos, ahora se tomarán un receso y regresarán para el Clausura 2026.

    Mazatlán FCNecaxa

