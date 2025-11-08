Video Resumen | Necaxa le roba el triunfo a Mazatlán y ambos se despiden del Apertura

El juego estuvo cerrado en todo momento del primer tiempo, Luis Unsain tuvo una intervención oportuna para evitar la caída de su arco tras el remate de Facundo Almada, eso fue en los primeros minutos del partido.

PUBLICIDAD

Algo de lo que más llamó la atención, fue la cortada que se produjo en el pómulo del rostro de Lucas Merolla, quien impactó con la cara la cabeza de su rival y de inmediato comenzó a sangrar, los médicos intentaron ayudarlo a regresar al juego, pero fue imposible y tuvo que ser sustituido para ser atendido en el vestuario.

En el tiempo agregado de la primera parte, la falta de Franco Rossano sobre Bryan Colula se decretó como penalti por la silbante, Fabio Gomes tomó el esférico y se llenó de balón para engañar al portero de Necaxa y abrir el marcador.

En la segunda mitad, el juego se complicó para los Cañoneros con la expulsión de Ángel Leyva sobre Tomas Jacob, la jugada fue revisada en el VAR y la tarjeta roja se mantuvo.

Los Rayos buscaron por todos los medios llegar al área rival y crear peligro contra Ricardo Gutiérrez, pero sus intentos fueron en vano.

Como si fuera una calca del gol del primer tiempo, así cayó el empate de los Rayos, en el agregado del complemento un error del arquero de Mazatlán le dejó el balón vivo a Ricardo Monreal que empujó el esférico a las redes.