    Henry Martín y el panorama que tiene en puerta con América en la Liga MX

    El delantero azulcrema vivirá un semestre muy importante en su carrera profesional.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Se revela el futuro de Henry Martín con América

    Henry Martín, delantero del Club América, tiene en puerta un semestre importantísimo en su carrera con el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en marcha.

    Julio Ibáñez, reportero de TUDN, reveló en Insiders que Henry Martín y el resto de delanteros del conjunto azulcrema deberán demostrar su calidad especialmente en este semestre y esto será vital para la toma de decisiones a futuro.

    América no pretende deshacerse de sus delanteros para este Clausura 2026 que está en curso, por lo que será complicado que el conjunto azulcrema escuche ofertas que lleguen por sus atacantes.

    El panorama podría cambiar para el próximo verano, en donde el conjunto dirigido por André Jardine cambiaría su postura para, ahora sí, estar abiertos a la posibilidad de negociar a algún atacante.

    Henry Martín ha tenido meses muy complicados debido a las lesiones y, por ello, busca tener mayor participación en el Clausura 2026, en el que todavía no ha debutado. Suma apenas 1243 minutos desde enero de 2025 a la fecha.

