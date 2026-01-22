Liga MX Henry Martín y el panorama que tiene en puerta con América en la Liga MX El delantero azulcrema vivirá un semestre muy importante en su carrera profesional.

Video Se revela el futuro de Henry Martín con América

Henry Martín, delantero del Club América, tiene en puerta un semestre importantísimo en su carrera con el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en marcha.

Julio Ibáñez, reportero de TUDN, reveló en Insiders que Henry Martín y el resto de delanteros del conjunto azulcrema deberán demostrar su calidad especialmente en este semestre y esto será vital para la toma de decisiones a futuro.

PUBLICIDAD

América no pretende deshacerse de sus delanteros para este Clausura 2026 que está en curso, por lo que será complicado que el conjunto azulcrema escuche ofertas que lleguen por sus atacantes.

El panorama podría cambiar para el próximo verano, en donde el conjunto dirigido por André Jardine cambiaría su postura para, ahora sí, estar abiertos a la posibilidad de negociar a algún atacante.