Para el sorteo, la FIFA reveló el martes pasado a las estrellas tanto del mundo futbolístico como de la farándula a nivel internacional que amenizarán, conducirán y darán vida al anhelado evento de cara al torneo en el verano próximo.

Un invitado por parte de la FIFA como figura internacional del futbol es el exguardameta de la Selección de Panamá de 44 años de edad, Jaime Penedo, quien fuera seleccionado nacional en el Mundial Rusia 2018 y que ahora forma parte del Desarrollo Técnico de la Federación Panameña de Futbol.

“Contento y orgulloso por el grupo de jugadores que consiguió una segunda clasificación (a un Mundial), contento con la invitación, va a ser una gran experiencia”, dijo instantes previos a su vuelo a territorio estadounidense para el sorteo del Mundial 2026 al medio Sertv Deportes.

“Un poco de nostalgia porque me recuerda cuando fue el sorteo de nosotros, en su momento me tocó vivirlo en Rumanía y la verdad que sé lo que pueden sentir los compañeros, los jugadores, van a estar ansiosos, a la expectativa, eso es lo lindo”, indicó Jaime Peneo.

JAIME PENEDO ALIENTA A LA SELECCIÓN DE PANAMÁ A PREPARARSE A FONDO PARA EL MUNDIAL 2026

El guardameta sabe del alto nivel que se espera en una Copa del Mundo de la FIFA, lo vivió hace casi ocho años en el Mundial Rusia 2018, donde dejaron un buen sabor de boca con todo y que no sumaron puntos en Fase de Grupos donde estuvieron junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez.

“Es importante después del sorteo saber cuáles rivales te tocarán, ya el técnico aterrizará la planeación de los partidos amistosos porque a la Copa del Mundo hay que llegar bien preparados porque todos los rivales van a competir a gran nivel y no podemos quedarnos atrás.

