Mundial 2026 Todos los partidos del Grupo J: ¿Cuándo y dónde verlos? Argentina encabeza el Grupo J como vigente campeón del mundo y con la meta de buscar un logro histórico.

El Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con la presencia del actual campeón del mundo, que iniciará su defensa del título ante rivales con distintos recorridos internacionales.

En esta zona coinciden una potencia consolidada, selecciones que regresan tras años de ausencia y un debutante que buscará marcar su primera huella en la Copa del Mundo.

¿Quiénes integran el Grupo J del Mundial 2026?

Argentina llega al torneo como uno de los equipos más sólidos del panorama internacional y con el objetivo de intentar algo que pocos han logrado en la historia: conquistar dos Mundiales consecutivos.

· Argelia será su primer rival, un conjunto africano competitivo que intentará recomponer su imagen tras una eliminación temprana en su torneo continental.

· Austria vuelve a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y buscará recuperar protagonismo.

Así puedes ver todos los partidos del Grupo J

Calendario de partidos del Grupo J

Los encuentros para la Fase de Grupos del Grupo J ya están definidos, así como las sedes y horarios de los partidos, todos en horario del centro de México y tiempo del Este.

Martes 16 de junio de 2026

● Argentina vs. Argelia en Estadio Kansas City a las 19:00 MX y 21:00 ET

● Austria vs. Jordania en Estadio Bahía de San Francisco a las 22:00 MX y 24:00 ET

Lunes 22 de junio de 2026

● Argentina vs. Austria en Estadio Dallas a las 11:00 MX y 13:00 ET

● Jordania vs. Argelia en Estadio Bahía de San Francisco a las 21:00 MX y 23:00 ET

Sábado 27 de junio de 2026

● Argelia vs. Austria en Estadio Kansas City a las 20:00 MX y 22:00 ET