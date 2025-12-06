Estas leyendas FIFA revelarán el calendario de partidos del Mundial 2026
Este sábado se darán a conocer íntegramente las sedes y los horarios de los saques de salida de la próxima Copa del Mundo.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará acompañado este sábado 6 de diciembre por un elenco estelar durante la presentación del calendario de partidos completo del primer Mundial con 48 equipos y 104 partidos.
Gianni Infantino estará acompañado por un panel de exfiguras del futbol mundial para analizar los cruces y comentar los aspectos más relevantes del torneo.
Entre los invitados figuran Ronaldo Nazário, bicampeón mundial con Brasil; Francesco Totti, campeón en 2006 con Italia; el búlgaro Hristo Stoichkov, Bota de Oro del Mundial de 1994; y el estadounidense Alexi Lalas, referente de aquella histórica edición. La conducción del evento estará a cargo del narrador Andrés Cantor.
La revelación del calendario se realizará un día después del sorteo celebrado en Washington D.C., donde quedaron definidos los 12 grupos de la fase inicial.
Según adelantó la FIFA, el calendario definitivo será actualizado en marzo, una vez concluyan los partidos restantes del proceso clasificatorio y se asignen las últimas seis plazas para completar la nómina de equipos participantes.