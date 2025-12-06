    Sorteo Mundial 2026

    Estas leyendas FIFA revelarán el calendario de partidos del Mundial 2026

    Este sábado se darán a conocer íntegramente las sedes y los horarios de los saques de salida de la próxima Copa del Mundo.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Estas figuras de FIFA revelarán el calendario de partidos del Mundial 2026

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará acompañado este sábado 6 de diciembre por un elenco estelar durante la presentación del calendario de partidos completo del primer Mundial con 48 equipos y 104 partidos.

    Gianni Infantino estará acompañado por un panel de exfiguras del futbol mundial para analizar los cruces y comentar los aspectos más relevantes del torneo.

    PUBLICIDAD

    Entre los invitados figuran Ronaldo Nazário, bicampeón mundial con Brasil; Francesco Totti, campeón en 2006 con Italia; el búlgaro Hristo Stoichkov, Bota de Oro del Mundial de 1994; y el estadounidense Alexi Lalas, referente de aquella histórica edición. La conducción del evento estará a cargo del narrador Andrés Cantor.

    La revelación del calendario se realizará un día después del sorteo celebrado en Washington D.C., donde quedaron definidos los 12 grupos de la fase inicial.

    Según adelantó la FIFA, el calendario definitivo será actualizado en marzo, una vez concluyan los partidos restantes del proceso clasificatorio y se asignen las últimas seis plazas para completar la nómina de equipos participantes.

    Más sobre Sorteo Mundial 2026

    2:05
    ¡Anótalos! Así son los mejores partidos del Mundial 2026

    ¡Anótalos! Así son los mejores partidos del Mundial 2026

    1:46
    Mucho dinero de por medio: estos son los favoritos para ganar el Mundial 2026

    Mucho dinero de por medio: estos son los favoritos para ganar el Mundial 2026

    1:53
    ¿El grupo más fácil? El camino de Argentina en el Mundial 2026

    ¿El grupo más fácil? El camino de Argentina en el Mundial 2026

    1:29
    Juegazo en el Mundial: España y Uruguay comparten el Grupo H

    Juegazo en el Mundial: España y Uruguay comparten el Grupo H

    1 min
    Técnico de Sudáfrica reconoce peligrosidad de México en casa

    Técnico de Sudáfrica reconoce peligrosidad de México en casa

    Relacionados:
    Sorteo Mundial 2026Mundial 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX