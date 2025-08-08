Este viernes se confirmó que Monterrey será sede de dos partidos para el Mundial 2026, juegos que se suman a los ya contemplados de manera original en el calendario del torneo, pero no serán los únicos que se integren en territorio mexicano.

También Guadalajara acogerá un par de encuentros más a su calendario, por lo que la fiesta del futbol mundial se amplía para México, que comparte sede con Estados Unidos y Canadá para el siguiente año.

De acuerdo con información de Diego Medina, serán dos juegos en Monterrey y dos en Guadalajara y estos corresponden al Repechaje Intercontinental por los últimos boletos para la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

¿CUÁLES SERÁN LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE DEL MUNDIAL 2026 EN MÉXICO?

Son seis selecciones las que concentrarán entre Monterrey y Guadalajara por el Repechaje hacia el Mundial 2026: una de Oceanía, una de Asia, una de África, una de Conmebol y dos de la CONCACAF.

Los dos más arriba del ranking pasan a una Final de manera directa. Los otros cuatro se enfrentan entre ellos a eliminación directa para sacar a los otros dos finalistas.

Por lo tanto, serán dos Finales y cada ganador se sumará a la Fase de Grupos del Mundial 2026. La forma en la que se dividirán es la siguiente: una Semifinal y una Final en cada estadio de Guadalajara y Monterrey.

Estos son los partidos que tendrá Monterrey para el Mundial 2026:





Semifinal de Repechaje

Final de Repechaje

Partido 12 – Grupo F

Partido 36 – Grupo F}

Partido 54 – Grupo A

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Dieciseisavos de Final

Estos son los partidos que tendrá Guadalajara para el Mundial 2026:



