    Mundial 2026

    Selección Mexicana protagoniza accidente a su llegada vs. Uruguay

    Un miembro del Tri se cayó al bajarse del autobús durante la llegada al Estadio Corona de Torreón.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Accidentada llegada de México al TSM Corona

    La Selección Mexicana tuvo una accidentada llegada al Estadio Corona de Torreón para el amistoso ante Uruguay que se jugará la noche de este sábado 15 de noviembre.

    Como es tradición el Tri llegó al estadio en su autobús, pero al momento de la bajada ocurrió un accidente luego de que una persona que forma parte de la directiva de Selecciones Nacionales se tropezó y cayó sobre el suelo.

    PUBLICIDAD

    La persona accidentada habría sido Antonio Manzanares, quien es gerente técnico de la Selección Mexicana.

    Afortunadamente el accidente no pasó a mayores y el resto de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores pudieron descender del autobús para concentrarse en los vestidores.

    México enfrentará a la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa en uno de los últimos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

    El Tri de Javier Aguirre cerrará su actividad en 2025 contra Paraguay el próximo martes 18 de noviembre en San Antonio, Texas.

    Video Javier Aguirre coloca en la portería al 'Tala' Rangel

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Así salta México para enfrentar a Uruguay; Aguirre decide por Tala Rangel en el arco

    Así salta México para enfrentar a Uruguay; Aguirre decide por Tala Rangel en el arco

    1 min
    Sanción injusta para Cristiano Ronaldo, opina entrenador de Portugal, Roberto Martínez

    Sanción injusta para Cristiano Ronaldo, opina entrenador de Portugal, Roberto Martínez

    2 min
    México vs. Uruguay: horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

    México vs. Uruguay: horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Marcelo Bielsa habla de la relación de Javier Aguirre con Gilberto Mora

    Marcelo Bielsa habla de la relación de Javier Aguirre con Gilberto Mora

    1 min
    Javier Aguirre revela 'trato especial' a Gilberto Mora para la Fecha FIFA

    Javier Aguirre revela 'trato especial' a Gilberto Mora para la Fecha FIFA

    Relacionados:
    Mundial 2026México

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX