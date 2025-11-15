Selección Mexicana protagoniza accidente a su llegada vs. Uruguay

La Selección Mexicana tuvo una accidentada llegada al Estadio Corona de Torreón para el amistoso ante Uruguay que se jugará la noche de este sábado 15 de noviembre.

Como es tradición el Tri llegó al estadio en su autobús, pero al momento de la bajada ocurrió un accidente luego de que una persona que forma parte de la directiva de Selecciones Nacionales se tropezó y cayó sobre el suelo.

La persona accidentada habría sido Antonio Manzanares, quien es gerente técnico de la Selección Mexicana.

Afortunadamente el accidente no pasó a mayores y el resto de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores pudieron descender del autobús para concentrarse en los vestidores.

México enfrentará a la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa en uno de los últimos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

El Tri de Javier Aguirre cerrará su actividad en 2025 contra Paraguay el próximo martes 18 de noviembre en San Antonio, Texas.