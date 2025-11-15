    Mundial 2026

    Así salta México para enfrentar a Uruguay; Aguirre decide por Tala Rangel en el arco

    La selección uruguaya, que dirige Marceo Bielsa, también dio a conocer a sus hombres que enfrentarán a México en Torreón.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡El Tala en el arco! Estas son las alineaciones de México y Uruguay

    Javier Aguirre disipó la principal duda en su alineación y en el arco de la Selección Mexicana estará Raúl 'Tala' Rangel en el duelo ante Uruguay en Torreón.

    El Vasco no se dejó llevar por la localía de Carlos Acevedo, que juega en Santos, y optó por mandar de titular al portero de Chivas.

    "Merece que lo vea, ha trabajado bien. En su equipo lo ha hecho bien y hoy inicia Tala, sí", aseguró el propio Aguirre a Gibrán Araige en L4 de TUDN.

    El resto de la alineación de México es como sigue:

    Portero: Raúl 'Tala' Rangel.
    Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
    Medios: E. Álvarez, E. Sánchez, Marcel Ruiz,
    Delantero: Piojo Alvarado, Chucky Lozano, Raúl Jiménez.

    Por su parte, Marcelo Biesa jugará como sigue el partido ante México: S. Melé; G. Varela, J.M. Giménez, M. Olivera, J. Piquerez; R. Bentancur, E. Martínez, R. Salazar; B. Rodríguez, R. Aguirre y J.M. Sanabria.

    El partido de preparación rumbo al Mundial 2026 entre México y Uruguay se disputará en el TSM de Torreón el sábado 15 de noviembre y arranca a las 7:00 pm tiempo del centro de México, 8:00 pm ET.

    Video Javier Aguirre coloca en la portería al 'Tala' Rangel

