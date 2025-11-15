Estos equipos se reencuentran después de año y medio y con algunas bajas importantes por parte de la Celeste como lo es la ausencia de Fede Valverde. El año pasado Uruguay se impuso por goleada de 0-4 en Denver aún con Jaime Lozano como director técnico del Tricolor.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMISTOSO MÉXICO VS. URUGUAY RUMBO AL MUNDIAL 2026

La Selección de Uruguay lleva tres goleadas frente a México de manera consecutiva, todas de carácter amistoso y con diferencia de tres o más goles; el Tricolor no logra ganarle desde la Copa América 2016 cuando se impuso 3-1 con autogol de Álvaro Pereira y goles de Rafael Márquez y Héctor Herrera.

La Selección Mexicana llega además con cuatro partidos al hilo sin ganar, su último triunfo fue ante Estados Unidos en la Copa Oro de este año; el saldo desde entonces es de tres empates y una derrota. Uruguay, por su parte, llega con cinco juegos seguidos sin perder, cuatro triunfos y un empate.