    México vs. Uruguay: horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

    La Selección Mexicana se presenta en territorio mexicano como parte de su preparación hacia la Copa del Mundo de la FIFA, ahora ante la Celeste.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el amistoso México vs. Uruguay rumbo al Mundial 2026

    México vs. Uruguay es el primero de dos partidos de ambas selecciones en la Fecha FIFA de noviembre como parte de su preparación hacia el Mundial 2026 que se celebrará por primera ocasión en tres países sedes y con un aumento de 48 equipos participantes y más cupos por confederación disponibles.

    Estos equipos se reencuentran después de año y medio y con algunas bajas importantes por parte de la Celeste como lo es la ausencia de Fede Valverde. El año pasado Uruguay se impuso por goleada de 0-4 en Denver aún con Jaime Lozano como director técnico del Tricolor.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMISTOSO MÉXICO VS. URUGUAY RUMBO AL MUNDIAL 2026

    La Selección de Uruguay lleva tres goleadas frente a México de manera consecutiva, todas de carácter amistoso y con diferencia de tres o más goles; el Tricolor no logra ganarle desde la Copa América 2016 cuando se impuso 3-1 con autogol de Álvaro Pereira y goles de Rafael Márquez y Héctor Herrera.

    La Selección Mexicana llega además con cuatro partidos al hilo sin ganar, su último triunfo fue ante Estados Unidos en la Copa Oro de este año; el saldo desde entonces es de tres empates y una derrota. Uruguay, por su parte, llega con cinco juegos seguidos sin perder, cuatro triunfos y un empate.

    • Cuándo es el México vs. Uruguay rumbo al Mundial 2026: el partido es el sábado 15 de noviembre en el TSM de Torreón, casa de Santos Laguna.
    • A qué hora es el México vs. Uruguay rumbo al Mundial 2026: el juego inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Centro y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el México vs. Uruguay rumbo al Mundial 2026: el partido lo puedes ver en su señal en vivo por Canal 5, TUDN y ViX en México; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

