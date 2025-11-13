    Mundial 2026

    Rodrigo Aguirre vive el sueño del futbolista gracias al América

    Por su parte Sebastián Cáceres destacó lo importante que será enfrentar a México.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video Agradece 'Búfalo' Aguirre al América por ser considerado en Uruguay

    Con su llegada al América, Rodrigo Aguirre se ganó el llamado a la Selección de Uruguay por lo que está agradecido con las Águilas por ponerlo en el radar de Marcelo Bielsa.

    Previo al enfrentamiento ante la Selección Mexicana, el ‘Búfalo’ señaló que está disfrutando el presente y sueña con el Mundial 2026.

    “Estoy disfrutando el momento de mi carrera v iviendo el sueño de estar en la selección que es lo máximo para cualquier futbolista… y disfrutando cada momento con la selección y con América”, declaro el delantero uruguayo.

    Por su parte, Sebastián Cáceres destacó lo importante que será el partido frente a México pese a las bajas que tendrá Uruguay para el juego en Torreón.

    “Son jugadores importantísimos, son de los jugadores que siempre quieres tener que sabes que son distintos, pero también es una oportunidad para prepararse porque puede pasar que en algún partido alguno falte y tenemos que estar preparados para suplir a cualquiera”, mencionó Cáceres.

    La Selección Mexicana se medirá con Uruguay el próximo sábado 15 de noviembre como parte de la última fecha FIFA como parte de preparación de cara a la próxima Copa del Mundo.

    Video ¿Jugará en el Estadio Banorte el Mundial? Aguirre revela su futuro con América

    Relacionados:
    Mundial 2026UruguayRodrigo AguirreSebastián CáceresMéxico

