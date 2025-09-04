Uruguay goleó 3-0 a Perú este jueves en la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

El triunfo de los charrúas, con gol y asistencia de Rodrigo Aguirre del América, los une al selecto grupo de las selecciones clasificadas al Mundial 2026 que ya van 13 sin contar a los anfitriones.

La Conmebol definió sus plazas directas a la Copa del Mundo, por lo que solo quedará entre dos selecciones el conseguir el último boleto disponible para el Repechaje Intercontinental.

Rodrigo 'Búfalo' Aguirre marcó de cabeza al minuto 14 para abrir el marcador en el Estadio Centenario de Montevideo. El delantero del América fue titular junto a Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, sus compañeros en las Águilas.

En el segundo tiempo, Giorgian De Arrascaeta marcó el 2-0 a pase de Aguirre al 58' y finalmente, Federico Viñas, quien también jugó en la Liga MX, hizo el 3-0 al minuto 80.