    Mundial 2026

    Gol de Rodrigo Aguirre da su boleto a Uruguay al Mundial 2026

    El combinado charrúa de Marcelo Bielsa certificó su pase a la Copa del Mundo con goleada a Perú.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Van 16! Tres nuevas selecciones clasifican al Mundial 2026

    Uruguay goleó 3-0 a Perú este jueves en la Jornada 17 de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

    El triunfo de los charrúas, con gol y asistencia de Rodrigo Aguirre del América, los une al selecto grupo de las selecciones clasificadas al Mundial 2026 que ya van 13 sin contar a los anfitriones.

    La Conmebol definió sus plazas directas a la Copa del Mundo, por lo que solo quedará entre dos selecciones el conseguir el último boleto disponible para el Repechaje Intercontinental.

    Rodrigo 'Búfalo' Aguirre marcó de cabeza al minuto 14 para abrir el marcador en el Estadio Centenario de Montevideo. El delantero del América fue titular junto a Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, sus compañeros en las Águilas.

    En el segundo tiempo, Giorgian De Arrascaeta marcó el 2-0 a pase de Aguirre al 58' y finalmente, Federico Viñas, quien también jugó en la Liga MX, hizo el 3-0 al minuto 80.

    Uruguay, con Marcelo Bielsa como técnico, llegó a 27 puntos y ser tercera de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, a falta de una jornada más donde cerrará de visitante ante Chile.

    Relacionados:
    Mundial 2026UruguayRodrigo Aguirre

