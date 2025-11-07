Video ¡CDMX sorprende a todos presentando su nueva ‘mascota’ para el Mundial!

A 216 días del Mundial de 2026 a realizarse en México, Canadá y Estados Unidos, la Ciudad de México ya respira esos aires de fervor, pasión y hasta angustia por ver salta a la Selección Mexicana y el resto de los invitados a la cancha para que se viva una inauguración más de esta justa.

Dentro de los preparativos que presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para la imagen que se presentará de cara al Mundial de 2026, como una de las sedes mundialistas, está la de la mascota oficial de esta ciudad, quien estará encargada de animar los eventos y dar la bienvenida a los visitantes.

Se trata de un ajolote con un penacho de colores, dos aspectos muy representativos del lugar, debido a que es una especie que actualmente habita en los canales de Xochimilco y es muy representativa del país.

El personaje está vestido con los colores de la bandera mexicana que incluye playera roja con el escudo capitalino, pantalones y tenis verdes, además de sus respectivas calcetas blancas.