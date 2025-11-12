    Mundial 2026

    ¡No les pagan primas! Y Nigeria no entrena para el repechaje africano

    Las Súper Águilas exigen el pago de dos años atrás y juegan este jueves ante Gabón rumbo al Mundial 2026.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Así puedes ver el Suiza vs. Suecia rumbo al Mundial 2026

    A manera de protesta, las Súper Águilas no entrenaron el martes para reclamar la falta de pago de las primas prometidas de los dos últimos años en la selección nigeriana de futbol.

    El detalle es que ahora mismo están a la espera de las semifinales de la repesca africana para el Mundial de 2026. L a cual es a partido único ante Gabón y en campo neutral (en Rabat, Marruecos) este jueves 13 de noviembre.

    Y es que los futbolistas tomaron la decisión de no entrenar el martes y tampoco lo han hecho, hasta el momento, el miércoles, asegura el Diario AS de España, por la falta de pagó de unos 100 mil dólares de primas de los dos últimos años.

    Su manera de presionar a la Federación Nigeriana (NFF) ha sido no entrenarse y por su puesto exhibirlo al mundo entero.

    BBC Sport informó, por su parte, que en el equipo están “cansados de promesas vacías” y que incluso al propio técnico Eric Chelle se le debe su salario de septiembre y octubre, unos 55 mil dólares por mes.

    Si Nigeria se impone a Gabón, jugará ante el ganador de la otra semifinal entre Camerún y República del Congo también en la ciudad de Rabat.

    Video ¡Cierre de locura! Guatemala y compañía por su boleto directo al Mundial 2026

