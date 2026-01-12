    Mundial 2026

    Uruguay elige Playa del Carmen para su sede en el Mundial 2026

    La selección charrúa, clasificada a la Copa Mundial, mandó sus opciones para concentrarse durante el torneo.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Uruguay elige paraíso mexicano para el Mundial 2026

    La selección de Uruguay que jugará en el Grupo H y que tendrá un partido en el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026, eligió a México como sede de concentración para el torneo.

    A través de un comunicado en su sitio web oficial, la Asociación Uruguaya de Futbol, informó sobre esta decisión de seleccionar al Fairmont Mayakoba en Playa del Carmen como su campamento.

    "La Asociación Uruguaya de Futbol definió las cinco ciudades (protocolo FIFA) que fueron evaluadas como posibles sedes de concentración de la Selección Uruguaya durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras un proceso técnico y logístico llevado adelante por el cuerpo técnico y la Dirección Deportiva.

    "Las ciudades analizadas fueron Playa del Carmen (México), como segunda opción Tampa, tercera Atlanta, cuarta Boca Ratón y quinta Austin (Estados Unidos), con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de rendimiento deportivo, privacidad y calidad de vida para la delegación durante una estadía estimada de 30 días".

    El comunicado puntualiza que Playa del Carmen fue presentada como la favorita a la FIFA, al ser la única sede que cumple con la totalidad de criterios para la concentración del combinado charrúa.

    Se espera que la FIFA dé una respuesta a más tardar el 16 de enero, para que la AUF sepa si la selección de Uruguay concentrará en Playa del Carmen o deba elegir alguna otra de las cuatro opciones restantes.

    La selección de Portugal, en días anteriores de acuerdo a reportes, también habría elegido a México como su campamento para el Mundial 2026.

    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo H de la Copa del Mundo 2026
