Selección Mexicana desciende en ranking FIFA de enero rumbo al Mundial 2026
FIFA dio a conocer el ranking de enero con malas noticias para el Tri que baja en la clasificación.
La FIFA publicó este lunes el ranking del mes de enero tras el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones 2025 ante Marruecos este pasado domingo 18 de enero.
Malas noticias para la Selección Mexicana que cayó otro puesto más para ser la número 16 del mundo, mientras que España sigue en todo lo alto, por encima de Argentina.
De la misma forma, la selección de Estados Unidos perdió un lugar, todo esto a que Senegal ascendió siete posiciones tras coronarse en África y Marruecos entró al Top 10 de la clasificación.
RANKING DE LA FIFA DEL MES DE ENERO
El ranking de la FIFA marcha de esta manera entre los equipos clasificados, a falta de conocer las últimas seis.
1- España
2- Argentina
3- Francia
4- Inglaterra
5- Brasil
6- Portugal
7- Países Bajos
8- Marruecos
9- Bélgica
10- Alemania
11- Croacia
12- Senegal
14- Colombia
15- Estados Unidos
16- México
17- Uruguay
18- Suiza
19- Japón
20- Irán
22- Corea del Sur
23- Ecuador
24- Austria
27- Australia
28- Argelia
29- Canadá
31- Egipto
32- Noruega
33- Panamá
37- Costa de Marfil
38- Escocia
40- Paraguay
47- Túnez
52- Uzbekistán (debutante)
56- Catar
60- Sudáfrica
61- Arabia Saudita
64- Jordania (debutante)
67- Cabo Verde (debutante)
72- Ghana
81- Curazao (debutante)
83- Haití
85- Nueva Zelanda