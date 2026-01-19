Mundial 2026 Selección Mexicana desciende en ranking FIFA de enero rumbo al Mundial 2026 FIFA dio a conocer el ranking de enero con malas noticias para el Tri que baja en la clasificación.

Video ¡Casi 12 años después! Confiesan que #NoEraPenal

La FIFA publicó este lunes el ranking del mes de enero tras el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones 2025 ante Marruecos este pasado domingo 18 de enero.

Malas noticias para la Selección Mexicana que cayó otro puesto más para ser la número 16 del mundo, mientras que España sigue en todo lo alto, por encima de Argentina.

PUBLICIDAD

De la misma forma, la selección de Estados Unidos perdió un lugar, todo esto a que Senegal ascendió siete posiciones tras coronarse en África y Marruecos entró al Top 10 de la clasificación.

RANKING DE LA FIFA DEL MES DE ENERO



El ranking de la FIFA marcha de esta manera entre los equipos clasificados, a falta de conocer las últimas seis.