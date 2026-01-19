    Mundial 2026

    Selección Mexicana desciende en ranking FIFA de enero rumbo al Mundial 2026

    FIFA dio a conocer el ranking de enero con malas noticias para el Tri que baja en la clasificación.

    Por:Antonio Quiroga
    La FIFA publicó este lunes el ranking del mes de enero tras el título de Senegal en la Copa Africana de Naciones 2025 ante Marruecos este pasado domingo 18 de enero.

    Malas noticias para la Selección Mexicana que cayó otro puesto más para ser la número 16 del mundo, mientras que España sigue en todo lo alto, por encima de Argentina.

    De la misma forma, la selección de Estados Unidos perdió un lugar, todo esto a que Senegal ascendió siete posiciones tras coronarse en África y Marruecos entró al Top 10 de la clasificación.

    RANKING DE LA FIFA DEL MES DE ENERO


    El ranking de la FIFA marcha de esta manera entre los equipos clasificados, a falta de conocer las últimas seis.

    1- España
    2- Argentina
    3- Francia
    4- Inglaterra
    5- Brasil
    6- Portugal
    7- Países Bajos
    8- Marruecos
    9- Bélgica
    10- Alemania
    11- Croacia
    12- Senegal
    14- Colombia
    15- Estados Unidos
    16- México
    17- Uruguay
    18- Suiza
    19- Japón
    20- Irán
    22- Corea del Sur
    23- Ecuador
    24- Austria
    27- Australia
    28- Argelia
    29- Canadá
    31- Egipto
    32- Noruega
    33- Panamá
    37- Costa de Marfil
    38- Escocia
    40- Paraguay
    47- Túnez
    52- Uzbekistán (debutante)
    56- Catar
    60- Sudáfrica
    61- Arabia Saudita
    64- Jordania (debutante)
    67- Cabo Verde (debutante)
    72- Ghana
    81- Curazao (debutante)
    83- Haití
    85- Nueva Zelanda

