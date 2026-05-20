    Mundial 2026

    Gianni Infantino anuncia el partido mil de las Copas del Mundo: Túnez vs. Japón

    El juego se celebrará el próximo 20 de junio y el directivo dice que el duelo será una fiesta total en la ciudad.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Mundial 2026: Gianni Infantino anuncia el partido mil de las Copas del Mundo: Túnez vs. Japón

    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció el partido mil en la historia de los Mundiales, el Túnez vs. Japón que se celebrara en el Estadio Monterrey dentro de los juegos del Grupo F de la competencia.

    El duelo se celebrará, exactamente dentro de un mes.

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    "El día 20 de junio se va a celebrará un partido histórico en Monterrey. El partido número mil de la historia de los Mundiales: Túnez vs. Japón, el partido número mil. Va ser una fiesta total como todos los partidos aquí en Monterrey. Abrazo a todos", mencionó el directivo en su cuenta de Instagram.

    Desde la celebración del sorteo de grupos de la competencia, el juego fue señalado con atención y se mantiene con especial atención dentro del calendario del torneo de la FIFA.

    Y por tal motivo, se están preparando distintos festejos en la ciudad como ya lo describió Alejandro Hütt, mánager de la ciudad sede de Monterrey para la Copa Mundial, en días pasados.

    Entre ellas, un muro con mil placas de los mil partidos y la búsqueda de que cada año se entreguen mil becas para jóvenes en Monterrey como un legado del partido.

    El Grupo F del torneo de la FIFA lo completan Paíseas Bajos y Suecia.

    ¿Cuál será el juego mil de la historia de las Copas del Mundo

    ¿Cuál será? - El partido mil de la historia de los Mundiales será el Túnez vs. Japón del Grupo F del Mundial 2026.
    ¿Dónde se celebrara? - El encuentro se efectuará en el Estadio Monterrey.
    ¿Cuándo de jugará? - El duelo se celebrará el 20 de junio del 2026.

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