    Mundial 2026

    Selección de Portugal: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    El conjunto europeo luce como uno se los conjuntos más fuertes para la justa de la FIFA.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Convocados de Portugal para el Mundial 2026

    Roberto Mártínez dio a conocer este martes la lista de jugadores de Portugal que acudirán al Mundial 2026 y, por supuesto, al frente marcha Cristiano Ronaldo que participará en su sexta Copa del Mundo.

    Por la calidad de sus jugadores, el conjunto luso está llamado a ser uno de las favoritos para el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, próximos.

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    En la lista también destacan jugadores como Nuno Mendes, Joao Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Joao Félix.

    Así como Diogo Dalot, Matheus Nunes, Rúben Neves, Trincao, Francisco Conceicao, Pedro Neto y Rafael Leão.

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    En la relación entregada este día por el técnico Martínez destaca el hecho de que son 27 nombres, cuando el máximo que pide la FIFA son 26, y de ellos cuatro son arqueros cuando lo común son tres. Así que para el 2 de junio deberá reducir uno.

    Portugal integra el Grupo K de la competencia y enfrentará a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

    Lista de jugadores de Portugal que participarán en el Mundial 2026:

    Porteros

    • Diogo Costa (FC Porto)
    • José Sá (Wolverhampton)
    • Rui Silva (Sporting CP)
    • Ricardo Velho (Gençlerbirliği Spor Kulübü)

    Defensas

    • Diogo Dalot (Manchester United)
    • Matheus Nunes (Manchester City)
    • Nélson Semedo (Fenerbahce)
    • Joao Cancelo (Al Hilal)
    • Nuno Mendes (PSG)
    • Goncalo Inácio (Sporting CP)
    • Renato Veiga (Villarreal)
    • Rúben Dias (Manchester City)
    • Tomás Araújo (Benfica)
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    Centrocampistas

    • Rúben Neves (Al Hilal)
    • Samuel Costa (Mallorca)
    • Joao Neves (PSG)
    • Vitinha (PSG)
    • Bruno Fernandes (Manchester United)
    • Bernardo Silva (Manchester City)

    Delanteros

    • Joao Félix (Al-Nassr)
    • Trincao (Sporting CP)
    • Francisco Conceicao (Juventus)
    • Pedro Neto (Chelsea)
    • Rafael Leao (AC Milan)
    • Goncalo Guedes (Real Sociedad)
    • Goncalo Ramos (PSG)
    • Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
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