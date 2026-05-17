Mundial 2026 Neymar podría quedarse sin Mundial 2026 tras insólito error arbitral El brasileño sale a atenderse golpe y el cuarto árbitro lo entiende como que sale de cambio, por lo que muestra el cartel con su número, provocando el enojo de Neymar.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Neymar podría quedarse sin Mundial 2026 tras insólito error arbitral

Grave error arbitral en el futbol de Brasil podría poner en predicamento el futuro de Neymar en la próxima Copa del Mundo de Futbol, tras obligarlo a salir de cambio.

Santos perdía 3-0 y Neymar abandonó el terreno de juego para atenderse una molestia en la pierna, situación que el cuarto oficial entendió que salía de cambio en el complemento, por lo que mostró en el cartel el número 10 de Neymar y no el 31 de Robinho, quien ingresó de cambio.

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Al percatarse de la situación, N ey explotó en contra del cuarto oficial y tomó la papeleta de cambio mostrándola a las cámaras de televisión, para dejar en evidencia el error del árbitro al no revisar los papeles de la sustitución.

Neymar fue amonestado por los constantes reclamos y tuvo que abandonar el partido, por la sustitución.

¿Por qué Neymar no pudo volver a la cancha tras el error arbitral?

El reglamento es claro al realizarse una modificación no se puede revertir, por lo que el error arbitral perjudicó el planteamiento del técnico del Santos y a Neymar alejarlo más de la posibilidad de acudir al Mundial del 2026.