    Mundial 2026

    Mateo Chávez no se siente aún seguro su lugar en el Mundial 2026

    Además, el defensor del AZ Alkmaar habló sobre su relación con Armando 'Hormiga' González desde que tienen cinco años.

    Por:Omar Carrillo
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    Video "No hay nadie seguro", Mateo no se ve aún en el Mundial 2026

    Dice Mateo Chávez que hasta que no esté en el Estadio Ciudad de México cantando el himno nacional el 11 de junio no se sentirá seguro en el Mundial 2026. Todo por aquello de las lesiones, las decisiones del futbol o la falta de minutos.

    "La duda está hasta el 11 de junio que estemos en el Azteca y cantando el himno nacional. No todos estamos libres de lesiones, decisiones que pasan en el futbol. Te entra esta angustia de tener minutos, estar sano para competir y te vea", aseguró este martes en rueda de prensa de la Selección Mexicana y añadió, "hay gente que hace gran trabajo por estar en la lista y te mete ganas de hacer bien tu trabajo.

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    "Las lesiones es un tema desafortunado porque es gente que aprecio, es triste que no puedan tener la posibilidad de competir por un tema físico, son cosas que pasan, que no se lesione nadie, pero es algo que no me gustaría les hubiera pasado", completó.

    De 22 años, el hijo de 'Tilón' Chávez explica que entiende que pese a venir del futbol europeo tanto él como los que juegan en aquel continente no se sienten seguros de estar en la lista final.

    " Escuché en rueda de prensa que no hay nadie seguro, pueden pasar situaciones, mencionó las lesiones. Ha sido claro, la lista final es el primero de junio, o algo así, faltan dos partidos, 10, 11 días. Nadie se siente seguro, se nota en la forma que trabajamos y el hambre que tenemos para estar en esos 26 jugadores", explicó.

    Relación con Armando 'Hormiga' González

    Finalmente, en un tema más amable, recuerda que a su lado desde siempre ha estado Armando 'Hormiga' González y lo que les está ocurriendo, los dos juntos a punto de jugar una Copa del Mundo, nunca lo imaginaron ni siquiera lo platicaron

    "Es algo que nunca lo mencionamos, ni soñamos, hasta que estamos en la selección juntos, estoy feliz de su presente. Es un amigo, lo conozco desde los cinco o seis años y poder compartir esto con él no tiene precio", finalizó.

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