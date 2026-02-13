Japón 2026 México y Japón festejan el partido mil en la historia de los Mundiales La embajadora mexicana en el país del sol naciente visitó las oficinas de la selección del país asiático.

Ricardo Salazar, de TUDN, lo adelantó en diciembre pasado luego del sorteo de grupos del Mundial 2026 en un mensaje de X. El juego mil en la historia de los mundiales se celebrará en Monterrey.

Y este viernes, la embajada de México en Japón celebra con orgullo el duelo que será el Túnez vs. Japón que se efectuará en el Estadio Monterrey el próximo 20 de junio.

Y lanzó un mensaje vía X, luego de la visita de la embajadora Melba Pría a las oficinas de la selección japonesa de futbol en el país del sol naciente donde la recibió el presidente de la asociación de futbol de aquel país.

"Hoy, la Embajadora Melba Pría visitó @jfa_samuraiblue e intercambió puntos de vista con el Presidente Tsuneyasu Miyamoto. Estamos orgullosos de que el partido número 1.000 del Mundial se jugará contra Japón en Monterrey. Seguiremos profundizando los lazos entre nuestros dos países junto con la amistad entre las selecciones Sub-17", se lee en la publicación.

En la última arte del mensaje se recuerda lo ocurrido entre los dos representativos infantiles que jugaron el más reciente mundial de la categoría celebrado en Catar y que le dio la vuelta al mundo por ser otra celebración de amistad entre ambas naciones.

¿Cuál será el juego mil de la historia de las Copas del Mundo

¿Cuál será? - El partido mil de la historia de los Mundiales será el Túnez vs. Japón del Grupo F del Mundial 2026.

¿Dónde se celebrara? - El encuentro se efectuará en el Estadio Monterrey.

¿Cuándo de jugará? - El cuentro se celebrará el 20 de junio del 2026.