    Mundial 2026

    Selección de Croacia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    El conjunto europeo incluye a Luka Modric e Ivan Perisic en su lista de 26 jugadores que participarán en el torneo de la FIFA.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Croacia da su lista de convocados para el Mundial 2026

    Zlatko Dalic, director técnico de la selección de Croacia dio a conocer su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 en la que se incluye a los históricos Luka Modric e Iván Pericic.

    El primero, que juega con el AC Milan, disputará su quinto Mundial y el segundo, que es parte del PSV, ha anotado goles en las tres últimas competencias.

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    Había cierta temor y dudas en torno a Modric porque se fracturó uno de sus pómulos hace unos días, pero se espera no tenga problemas para su recuperación cuando Croacia inicie la competencia el 17 de junio ante Inglaterra.

    En la convocatoria también aparecen el arquero Dominik Livakovic, al defensa Josko Gvardiol, los mediocampistas Mateo Kovacic y Mario Pasalic y finalmente Andrej Kramaric. Todos experimentados futbolistas.

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    Modric, de 40 años, y su selección han sido más que animadores en los últimos torneos. En Rusia 2018 alcanzaron la Final que perdieron con Francia y fueron el t ercer sitio en Catar 2022.

    Además de Croacia e Inglaterra, el Grupo L de la competencia de la FIFA también está integrado por Panamá y Ghana.

    Lista de 26 jugadores de Croacia que participarán en el Mundial 2026:

    Arqueros: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhagen), Ivor Pandur (Hull City).

    Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munich), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV).

    Mediocampistas: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburgo), Petar Sucic (Inter de Milán), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).

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    Delanteros: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo).

    Video Modric sufre doble fractura con Milan de cara al Mundial 2026
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