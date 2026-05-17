Mundial 2026 Neymar rompe en llanto un día antes de la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 Este lunes, la Canarinha dará a conocer su lista definitiva para el Mundial 2026.

Video ¿Se le escapa el Mundial? Neymar se 'rompe' durante himno brasileño

Neymar Jr. regaló un momento emotivo para todos los fanáticos que sueñan con verlo en su último Mundial luego de que el brasileño rompiera en llanto en pleno partido.

Durante la entonación del himno nacional de Brasil previo al juego entre Santos y Coritiba de la Jornada 16 del Brasileirao, Neymar no pudo contener las lágrimas con su hija en brazos y mostró al mundo su lado más vulnerable.

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Las sinceras lágrimas podrían deberse a las ganas que Neymar tiene de disputar el Mundial 2026, su última Copa del Mundo, a un día de que la selección brasileña encabezada por Carlo Ancelotti dé a conocer la lista definitiva para el torneo veraniego.

En meses recientes, Neymar ha dividido opiniones en Brasil y en el mundo del futbol sobre si debería o no estar en la convocatoria del entrenador italiano.

Pese a que Neymar no ha tenido la mejor de las campañas en el Brasileirao por sus recurrentes lesiones, no cabe duda que el exjugador de Barcelona y PSG, entre otros, es elemento distinto que podría aportar mucho a la Canarinha en el Mundial 2026.

Brasil y su reto en el Grupo C

Brasil lidera el Grupo C, donde enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia. El debut será ante el conjunto africano, que viene de una actuación destacada en Qatar 2022.

El objetivo del equipo sudamericano será recuperar el protagonismo que no alcanza desde el título conseguido en 2002, en Corea - Japón.

Con una plantilla de talento consolidado y figuras en clubes europeos de primer nivel, Brasil buscará responder a las expectativas.

Calendario completo de Brasil en la fase de grupos

Brasil disputará sus tres partidos del Grupo C en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Sábado 13 de junio de 2026

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Brasil vs. Marruecos en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 16:00 MX, 18:00 ET

Viernes 19 de junio de 2026

Brasil vs. Haití en Estadio Filadelfia a las 19:00 MX, 21:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026