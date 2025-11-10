    Mundial 2026

    Fede Valverde, la gran baja de Uruguay para amistosos ante México y EE.UU.

    Marcelo Bielsa dio su convocatoria y tampoco podrá contar con Darwin Núñez y Sergio Rochet.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Fede Valverde no estará con Uruguay ante México y Estados Unidos.
    Imagen MATILDE CAMPODONICO/POOL/AFP via Getty Images
    La selección de Uruguay enfrentará a México y Estados Unidos sin una de sus principales figuras: Federico Valverde.

    El mediocampista del Real Madrid fue descartado por una lesión muscular, según confirmó el club blanco, y no estará disponible para los amistosos de la próxima fecha FIFA.

    “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, detalló el parte médico del conjunto madrileño.

    La baja del capitán celeste se suma a las de Darwin Núñez, exdelantero del Liverpool, y del guardameta Sergio Rochet, quien también quedó fuera por molestias físicas. Con ello, Marcelo Bielsa pierde tres piezas clave para medir el rendimiento de su plantel.

    En contraste, el técnico argentino incluyó en su convocatoria de 27 jugadores a José María Giménez, zaguero del Atlético de Madrid. También quedó fuera Kevin Amaro, único jugador del medio local que Bielsa consideraba para esta ventana internacional.

    Los jugadores convocados por Bielsa para jugar el 15 de noviembre contra México y el 18 ante Estados Unidos son los siguientes:

    CONVOCATORIA DE URUGUAY ANTE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

    ARQUEROS: Santiago Mele y Cristopher Fiermarin

    DEFENSAS: Nahitan Nández, José Luis Rodríguez, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Ronald Araújo, José María Giménez, Santiago Bueno, Santiago Homenchenko, Mathías Olivera, Matías Viña y Joaquín Piquerez.

    VOLANTES: Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar y Giorgian De Arrascaeta.

    DELANTEROS: Brian Rodríguez, Facundo Torres, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

