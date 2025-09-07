En partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la Selección Mexicana empató sin goles ante su similar de Japón e n partido realizado en el Coliseo de Oakland, en los Estados Unidos.

Durante la primera parte Javier Aguirre saltó a la cancha con un cuadro de lujo que incluía a jugadores de la talla de Angel Malagón, Johan Vasquez, Edson Álvarez, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

Sin embargo, lo que sin duda prendió las alarmas en estos minutos iniciales, fue la salida del capitán Tricolor Edson Álvarez, quien debió abandonar el terreno de juego por una molestia en el muslo de la pierna derecha.

Fue un primer tiempo de dominio compartido y de pocas oportunidades, pero que mostró, sobre todo, un mejor esquema defensivo del cuadro Tricolor ante unos nipones que mostraron músculo ofensivo.

Para la parte complementaria el Vasco decidió probar nuevos elementos y realizó múltiples cambios, donde se dio la entrada de jugadores como el 'Chucky' Lozano, Germán Berterame y Santi Gimenez, que vinieron a revolucionar el ataque mexicano, aunque fue Johan Vásquez quien mejor se mostró en la cancha.

Ya cuando el tiempo regular se había consumido, César Montes hizo una entrada por atrás en una escapada japonesa, lo que le costó la tarjeta roja y dejar a la Selección Mexicana en inferioridad numérica.