Video La fuerte decisión que Genoa está a punto de tomar con Johan Vásquez

La Selección Mexicana se midió ante Japón, ya clasificada al Mundial 2026, en partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre en juego disputado en Oakland, California, como parte de la preparación de ambos equipos hacia la justa mundialista.

Javier Aguirre mostró su mejor cuadro y pudo presentar algunas novedades, pero claramente respetó jerarquías en busca del once ideal para afrontar una Copa del Mundo de la FIFA importante al ser, en parte, en territorio mexicano junto a Estados Unidos y Canadá.

Una de las piezas vertebrales en el equipo nacional es Johan Vásquez, futbolista del Genoa de la Serie A de Italia y con el que para el inicio de esta temporada, tanto en el torneo de liga como de la Coppa Italia, se ganó el gafete de capitán.

Su experiencia y aporte a la zaga del conjunto genovés en el Calcio ha sido de vital importancia y con el Mundial 2026 a la vista, así como titular indiscutible en el conjunto del ‘Vasco’ Aguirre, ha despertado el interés de algunos clubes en Europa, a decir de Miguel Layún durante la transmisión del partido México vs. Japón.

Incluso, Gibrán Araige indicó que la renovación por Johan Vásquez por parte de Genoa está lista e incluso se perfila para ser por muchos años; es decir, hasta 2028, un blindaje previsto ante la calidad y aporte del defensa mexicano, a falta de que se dé el anuncio oficial.

México y Johan Vásquez tendrán un partido más en esta ventana de la Fecha FIFA cuando el martes enfrenten a Corea del Sur, que este mismo sábado enfrentó a la Selección de Estados Unidos y gabó por 0-2.