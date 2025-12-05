México vs. Corea del Sur: Historial de enfrentamientos en Mundiales

Video ¡Así le ha ido a México vs. rivales de África y Asia en los Mundiales!

El momento más esperado ha llegado de cara al Mundial de 2026, el sorteo de grupos, donde México, uno de los anfitriones, se medirá a Sudáfrica y Corea del Sur, dos rivales con los que se han encontrado en varias ocasiones.

En ambos casos, incluso, el cuadro Tricolor ha tenido que verse la cara con ellos en Copas del Mundo, aunque los resultados han sido muy distintos en cada una de esas ocasiones, en especial con el cuadro coreano.

PUBLICIDAD

La selección de Corea del Sur, a pesar de que tuvo una largo periodo de ausencia luego de su debut en Copas del Mundo en 1954, donde sufrió de grandes goleadas, tras su regreso, en México 1986, se ha convertido en un habitual del mayor torneo organizado por la FIFA.

Dentro de los Mundiales que ha participado el cuadro asiático, en dos se ha topado en el camino de la Selección Mexicana, durante el de Francia de 1998 y, más recientemente, en la justa de Rusia 2018, en ambas ocasiones en la Fase de Grupos de la contienda.

Durante el Mundial de Francia 1998 se enfrentaron en su debut, donde el cuadro mexicano, dirigido en ese entonces por Manuel Lapuente, vino de atrás y se impuso 3-1 con un doblete de Luis 'Matador' Hernández y uno más de Ricardo Peláez, mientras que el cuadro coreano había abierto el marcador con tanto de Seok Ha.

La segunda ocasión que ambos combinados nacionales se enfrentaron en una justa mundialista, fue en la de Rusia 2018, es decir, 20 años después, en esa ocasión el cuadro Tricolor, casualmente también dirigido por Javier Aguirre, se impuso nuevamente al asiático, en esta ocasión con marcador de 2-1, ahora durante la segunda jornada, con goles de Carlos Vela y Javier ' Chicharito' Hernández, mientras que el descuento llegó por conducto de Soon Heung-Min ya en tiempo de compensación.