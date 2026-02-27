    Mundial 2026

    Futbolistas que marcaron gol ante su país de origen en una Copa del Mundo

    Varios jugadores han enfrentado en un Mundial al país que los vio nacer, pero muy pocos han logrado la hazaña de marcarles un gol.

    Por:Erick Morales Baca
    Muchos jugadores han enfrentado a su país de nacimiento en la historia de la Copa del Mundo, pero sólo tres pudieron anotar Alfred Bickel, Xherdan Shaquiri y Breel Emboló.

    PUBLICIDAD

    Bickel nació en territorio alemán en 1918, pero desde 1936 empezó a jugar con la selección de Suiza. El destino lo llevó a enfrentar a Alemania en el Mundial de Francia 1938 y enn el juego de desempate de Octavos de Final, anotó el segundo de los cuatro con los que el cuadro helvético venció a los germanos.

    Ochenta años después lo emuló Xherdan Shaqiri, quien vio la primera luz en Yugoslavia, sin embargo, un año después su familia emigró a Suiza, a la cual representó a partir del 2010, participando en cuatro Mundiales. En Rusia 2018 alineó frente a Serbia y marcó el gol de la victoria 2-1, aunque desde los años 90 Yugoslavia quedó disuelta, anotó a uno de los territorios en los que se dividió.

    Por último, Breel Emboló nació en Yaundé, Camerún y en 2015 la FIFA le autorizó representar a la selección de Suiza, para el Mundial 2022 enfrentó a los Leones Indomables, a los que les anotó a los 48 minutos y, como había prometido, no festejó.
    Hay que destacar que Alfred Bickel, junto con el sueco Erik Nilsson, son los únicos en disputar partidos en los Mundiales de 1938 y 1950, es decir, antes y después de la Segunda Guerra Mundial.

