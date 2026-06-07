    Irán 2026

    Irán arriba a Tijuana para el Mundial 2026

    Luego de una serie percances con el documento para ingresar a los Estados Unidos, el conjunto asiático llegó a la ciudad mexicana.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Irán, ya está en Tijuana para enfrentar el Mundial 2026

    Irán, por fin, arribó a su campamento base para el Mundial 2026, la ciudad mexicana de Tijuana.

    Esto luego de una serie de problemas para obtener las visas correspondientes para poder ingresar a los Estados Unidos y disputar sus juegos de l Grupo G de la competencia.

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    La selección iraní viajó desde Turquía a México, después de confirmarse la concesión del imprescindible documento para futbolistas y personal técnico. Sin embargo, los permisos no abarcaron a la totalidad del equipo administrativo y directivo.

    El itinerario de Irán en la Copa del Mundo incluye partidos en Los Ángeles y Seattle: debuta el 15 de junio frente a Nueva Zelanda, posteriormente juega contra Bélgica y cierra la fase ante Egipto el 26 de junio.

    A todo ello hay que añadir la instrucción de que el representativo en pleno deberá entrar y salir el mismo día de los juegos a territorio estadounidense. Lo cual modifica su itinerario.

    Hay que recordar que con las medidas tomadas por los Estados Unidos por la guerra, Irán decidió cambiar su campamento base de Arizona, donde se tenía originalmente planeada, a Tijuana.

    Por lo pronto, la selección iraní en medio de un fuerta dispositivo de seguridad ya está en la ciudad fronteriza y entrenará en el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana, sede de los Xolos de la Liga MX.

    Video ¡Siguen las restricciones para la Selección de Irán en el Mundial!
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