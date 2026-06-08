Irán 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Irán en un Mundial FIFA La Selección de Irán ha participado en seis Mundiales, pero nunca ha avanzado a la segunda ronda, tres triunfos, por 11 derrotas y cuatro empates.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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La Selección de Irán jugará por tercera ocasión consecutiva una Copa del Mundo de Futbol al lograr su boleto para el Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Su primer certamen lo disputaron en Argentina 1978, regresó en Francia 1988 y en Alemania 2006.

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Para la Copa del Mundo de Brasil en 2014 avanzó sin problemas en las eliminatorias empató ante Nigeria, posteriormente Lio Messi les anotó el gol del triunfo ante Argentina y se despidió con otra derrota ante Bosnia y Herzegovina.

En Rusia 2018 se quedó muy cerca de avanzar a la siguiente fase (Octavos de Final). Derrotó 1-0 a Marruecos ante España perdió por la mínima y empató a un gol frente a Portugal.

En Qatar 2022, Irán de nuevo quedó cerca de la clasificación. Desastroso debut al ser goleado 2-6 ante Inglaterra, se recuperó ante Gales al doblegarlo 2-0 y ante los Estados Unidos perdió por la mínima para quedar fuera de la competición.