    Irán 2026

    Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Irán en un Mundial FIFA

    La Selección de Irán ha participado en seis Mundiales, pero nunca ha avanzado a la segunda ronda, tres triunfos, por 11 derrotas y cuatro empates.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video FIFA anuncia campamentos base de las 48 selecciones para el Mundial 2026

    La Selección de Irán jugará por tercera ocasión consecutiva una Copa del Mundo de Futbol al lograr su boleto para el Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

    Su primer certamen lo disputaron en Argentina 1978, regresó en Francia 1988 y en Alemania 2006.

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    Para la Copa del Mundo de Brasil en 2014 avanzó sin problemas en las eliminatorias empató ante Nigeria, posteriormente Lio Messi les anotó el gol del triunfo ante Argentina y se despidió con otra derrota ante Bosnia y Herzegovina.

    En Rusia 2018 se quedó muy cerca de avanzar a la siguiente fase (Octavos de Final). Derrotó 1-0 a Marruecos ante España perdió por la mínima y empató a un gol frente a Portugal.

    En Qatar 2022, Irán de nuevo quedó cerca de la clasificación. Desastroso debut al ser goleado 2-6 ante Inglaterra, se recuperó ante Gales al doblegarlo 2-0 y ante los Estados Unidos perdió por la mínima para quedar fuera de la competición.

    En seis Mundiales, Irán suma 18 partidos, tres triunfos, 11 derrotas y cuatro empates.

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