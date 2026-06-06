Irán 2026 Le niegan permiso a Selección de Irán para dormir en los Estados Unidos Durante la Copa del Mundo 2026, el representativo iraní deberá ingresar y salir el mismo día de su partido en los Estados Unidos.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Abolfazl Pasandideh, Embajador de Irán en México. Imagen Getty Images.

La Selección de Irán deberá entrar y salir el mismo día durante los compromisos que tenga en los Estados Unidos de la Copa Mundial de Futbol 2026. La medida vino a provocar problemas logísticos que instaló su concentración en Tijuana, México; y no en Arizona como lo tenía planeado.

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El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, comunicó que futbolistas y cuerpo técnico recibieron la instrucción de cruzar la frontera solo para disputar los encuentros y regresar a territorio mexicano apenas finalicen. El diplomático sostuvo que las restricciones alcanzaron a toda la delegación deportiva, por la guerra con Estados Unidos y la tensión persistente en Oriente Medio.

La decisión obligó a Irán a reorganizar su concentración y sus traslados: el plantel quedó habilitado para ingresar a Estados Unidos únicamente en las fechas de partido, mientras que parte del staff administrativo y directivo no obtuvo autorización. La embajada iraní denunció que la limitación afectó la estructura habitual del equipo y pidió la intervención de FIFA para “garantizar la equidad” en la competencia.

Calendario de Irán en la Copa del Mundo

La selección iraní viajará desde Turquía hacia México, después de confirmarse la concesión de visados para futbolistas y personal técnico imprescindible. Sin embargo, los permisos no abarcaron a la totalidad del equipo administrativo y directivo.