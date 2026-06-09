Irán 2026 Irán acusa a EU de revocar entradas para los aficionados de su país en el Mundial La federación calificó de lamentable esta nueva medida que afectará a sus fans y que consideró que está en contra del espíritu deportivo del torneo por lo que pidió a FIFA una solución.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Irán acusa a EU de impedir la asistencia de sus aficionados para el Mundial 2026

La selección de Irán enfrenta nuevos problemas en el Mundial, pues ahora la federación persa acusó a Estados Unidos de tratar de impedir la asistencia de sus aficionados a los partidos de futbol al revocar sus entradas.

De acuerdo con la normativa de FIFA, el ocho por ciento del boletaje de cada partido se asigna a las federaciones participantes con el objetivo de que los fans del país puedan adquirir entradas; sin embargo, en este caso ese derecho les fue revocado, según la federación iraní.

PUBLICIDAD

A través de un comunicado, la federación persa calificó de lamentable esta situación y consideró que se trata de una medida que va en contra del espíritu de la competición y del principio de igualdad por lo que pidió a la FIFA a poner una solución.

“A menos de tres días del inicio del Mundial de 2026, es lamentable que, en una continuación de una serie de decisiones y acciones ajenas a los marcos deportivos habituales por parte del país anfitrión, esta vez Estados Unidos haya intentado impedir la asistencia de aficionados iraníes al estadio que acogerá los tres partidos de la fase de grupos”, expresó la federación en u comunicado citado por la agencia EFE.

“Sin embargo, en una medida inesperada, se ha revocado la asignación destinada a la Federación Iraní de Futbol y, en las circunstancias actuales, no es posible proporcionar ni una sola entrada a los aficionados de la selección nacional a través de la federación”, agregaron.

¿QUÉ PROBLEMAS HA ENFRENTADO IRÁN ANTES DEL MUNDIAL 2026?

Irán se encuentra concentrada en la ciudad de Tijuana donde tendrán su campamento base en esta Copa del Mundo debido a que no les fue permitido quedarse en Estados Unidos. A esto se añaden los problemas de visado para miembros de su staff.