Mundial 2026 El gesto de Mehdi Taremi, estrella de Irán, que hizo llorar a fans mexicanos El delantero de la Selección de Irán tuvo un gran gesto con la afición mexicana en Tijuana.

Video Mehdi Taremi, jugador de Irán, hace llorar a fans mexicanos en Tijuana

La Selección de Irán ha respondido el cariño que le ha mostrado la afición mexicana a su llegada a Tijuana, donde será su campamento base durante el Mundial 2026.

En ese sentido, Mehdi Taremi, figura de Irán y delantero del Olympiacos, con pasado en el Porto e Inter de Milán, tuvo un gran gesto con un niño y una mujer antes del entrenamiento de la selección iraní en las instalaciones de Xolos.

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Al escuchar los gritos de la afición mexicana, Taremi volteó y se detuvo antes de subirse al autobús para acercarse a la reja donde se encontraban los fans para atenderlos, firmales el álbum del Mundial 2026 y tomarse fotografías con ellos.

El gesto emocionó a un niño y una mujer que rompieron en llanto por haber vivido ese momento especial a horas de que inicie la Copa del Mundo.

“Estamos frente a un equipo mundialista, que estén en Tijuana, México, para nosotros es una alegría, somos muy humanitarios y por eso les damos la bienvenida porque debemos estar orgullos también que Tijuana pueda recibir a cualquier selección del mundo”, mencionó la mujer para el medio italiano Rai Sport.

Fan de Irán agradece la hospitalidad de México

También en las afueras del hotel de concentración de la Selección de Irán en Tijuana, un aficionado iraní comenzó a saltar y entonar cánticos para agradecerle a México y sus fans el recibimiento que le dieron a su equipo.

“Olé, olé, olé, olé, México, México”, entonó el fan. “Gracias por recibirnos”, añadió.

Cabe recordar que, Irán cambió su campamento base a Tijuana debido a las restricciones de visado impuestas por Estados Unidos y después de que su participación en el Mundial 2026 se politizara tras el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel con Irán.

¿Cuáles son los partidos de Irán en Estados Unidos para el Mundial 2026?

La Selección de Irán no tiene permitido pasar la noche en territorio estadounidense, por lo que deberá cruzar la frontera de regreso a México de inmediato tras jugar sus tres partidos de Fase de Grupos.

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Irán vs. Nueva Zelanda – 15 de junio – Estadio Los Angeles

Bélgica vs. Irán – 21 de junio – Estadio Los Angeles

Egipto vs. Irán – 26 de junio – Estadio Seattle