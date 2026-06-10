    Mundial 2026

    El gesto de Mehdi Taremi, estrella de Irán, que hizo llorar a fans mexicanos

    El delantero de la Selección de Irán tuvo un gran gesto con la afición mexicana en Tijuana.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Mehdi Taremi, jugador de Irán, hace llorar a fans mexicanos en Tijuana

    La Selección de Irán ha respondido el cariño que le ha mostrado la afición mexicana a su llegada a Tijuana, donde será su campamento base durante el Mundial 2026.

    En ese sentido, Mehdi Taremi, figura de Irán y delantero del Olympiacos, con pasado en el Porto e Inter de Milán, tuvo un gran gesto con un niño y una mujer antes del entrenamiento de la selección iraní en las instalaciones de Xolos.

    PUBLICIDAD

    Al escuchar los gritos de la afición mexicana, Taremi volteó y se detuvo antes de subirse al autobús para acercarse a la reja donde se encontraban los fans para atenderlos, firmales el álbum del Mundial 2026 y tomarse fotografías con ellos.

    El gesto emocionó a un niño y una mujer que rompieron en llanto por haber vivido ese momento especial a horas de que inicie la Copa del Mundo.

    “Estamos frente a un equipo mundialista, que estén en Tijuana, México, para nosotros es una alegría, somos muy humanitarios y por eso les damos la bienvenida porque debemos estar orgullos también que Tijuana pueda recibir a cualquier selección del mundo”, mencionó la mujer para el medio italiano Rai Sport.

    Fan de Irán agradece la hospitalidad de México

    También en las afueras del hotel de concentración de la Selección de Irán en Tijuana, un aficionado iraní comenzó a saltar y entonar cánticos para agradecerle a México y sus fans el recibimiento que le dieron a su equipo.

    “Olé, olé, olé, olé, México, México”, entonó el fan. “Gracias por recibirnos”, añadió.

    Cabe recordar que, Irán cambió su campamento base a Tijuana debido a las restricciones de visado impuestas por Estados Unidos y después de que su participación en el Mundial 2026 se politizara tras el conflicto bélico de Estados Unidos e Israel con Irán.

    ¿Cuáles son los partidos de Irán en Estados Unidos para el Mundial 2026?

    La Selección de Irán no tiene permitido pasar la noche en territorio estadounidense, por lo que deberá cruzar la frontera de regreso a México de inmediato tras jugar sus tres partidos de Fase de Grupos.

    PUBLICIDAD
    • Irán vs. Nueva Zelanda – 15 de junio – Estadio Los Angeles
    • Bélgica vs. Irán – 21 de junio – Estadio Los Angeles
    • Egipto vs. Irán – 26 de junio – Estadio Seattle
    Video Irán acusa a EU de impedir la asistencia de sus aficionados para el Mundial 2026
    Relacionados:
    Mundial 2026Irán 2026Mehdi Taremi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Tráiler: Corazón de Oro
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Socias por accidente
    Noche de bodas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX