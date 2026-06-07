    Irán 2026

    El club Tijuana le da la bienvenida a la Selección de Irán para el Mundial

    Los Xolos le dejan un mensaje a la Selección de Irán en su cancha de entrenamiento que dice: ‘Bienvenidos a Tijuana, Tigres Iraníes’.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video El club Tijuana le da la bienvenida a la Selección de Irán

    La Selección de Irán ya se encuentra en territorio mexicano ante la negativa de los Estados Unidos para que hicieran su concentración en Arizona, por el conflicto que existe entre las dos naciones.

    Irán decidió hacer su concentración en Tijuana para la Copa del Mundo 2026 y este domingo dormirán en la ciudad fronteriza. Los Xolos prestaron sus instalaciones, para que lleven a cabo su preparación deportiva y este día apareció en la cancha principal una enorme manta con el mensaje: ‘Bienvenidos a Tijuana, Tigres Iraníes’ en este idioma.

    PUBLICIDAD

    El club fronterizo quiere mostrar su hospitalidad a la selección de Asia ante los problemas que atraviesa el país, por el conflicto bélico con Israel y los Estados Unidos. Precisamente este país ya les puso muchas condiciones, que incluyen el no poder dormir en territorio estadounidense.

    Llegarán el día del partido y acabando viajarán de nuevo a Tijuana, los futbolistas con el cuerpo técnico. Parte de la directiva de la Selección no cuenta con visa para ingresar a territorio estadounidense.

    El itinerario de Irán en la Copa del Mundo incluye partidos en Los Ángeles y Seattle: debuta el 15 de junio frente a Nueva Zelanda, posteriormente juega contra Bélgica y cierra la fase ante Egipto el 26 de junio.

    La selección iraní tiene un fuerte dispositivo de seguridad en la ciudad fronteriza y entrenará en el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana, sede de los Xolos de la Liga MX.

    Video ¡Siguen las restricciones para la Selección de Irán en el Mundial!
    Relacionados:
    Irán 2026Mundial 2026Club Tijuana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    Papá o mamá
    Me vuelves loca
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX