Irán 2026 El club Tijuana le da la bienvenida a la Selección de Irán para el Mundial Los Xolos le dejan un mensaje a la Selección de Irán en su cancha de entrenamiento que dice: ‘Bienvenidos a Tijuana, Tigres Iraníes’.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video El club Tijuana le da la bienvenida a la Selección de Irán

La Selección de Irán ya se encuentra en territorio mexicano ante la negativa de los Estados Unidos para que hicieran su concentración en Arizona, por el conflicto que existe entre las dos naciones.

Irán decidió hacer su concentración en Tijuana para la Copa del Mundo 2026 y este domingo dormirán en la ciudad fronteriza. Los Xolos prestaron sus instalaciones, para que lleven a cabo su preparación deportiva y este día apareció en la cancha principal una enorme manta con el mensaje: ‘Bienvenidos a Tijuana, Tigres Iraníes’ en este idioma.

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El club fronterizo quiere mostrar su hospitalidad a la selección de Asia ante los problemas que atraviesa el país, por el conflicto bélico con Israel y los Estados Unidos. Precisamente este país ya les puso muchas condiciones, que incluyen el no poder dormir en territorio estadounidense.

Llegarán el día del partido y acabando viajarán de nuevo a Tijuana, los futbolistas con el cuerpo técnico. Parte de la directiva de la Selección no cuenta con visa para ingresar a territorio estadounidense.

El itinerario de Irán en la Copa del Mundo incluye partidos en Los Ángeles y Seattle: debuta el 15 de junio frente a Nueva Zelanda, posteriormente juega contra Bélgica y cierra la fase ante Egipto el 26 de junio.

La selección iraní tiene un fuerte dispositivo de seguridad en la ciudad fronteriza y entrenará en el Centro Xoloitzcuintle de Tijuana, sede de los Xolos de la Liga MX.