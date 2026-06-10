Mundial 2026 Irán advierte con abandonar los partidos del Mundial 2026 La Selección de Irán podría abandonar los partidos que dispute en Estados Unidos, han advertido.

Por: Pedro A. Gálvez Síguenos en Google

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El Mundial 2026 está por empezar y la Selección de Irán ha lanzado una advertencia de abandonar los partidos que disputen en Estados Unidos, si es que se producen protestas en contra de su país.

El ministro de deportes en Irán, Ahmad Donyamali, fue quien advirtió a la FIFA que tanto los jugadores, como los representantes de la Selección, se irán en caso de que un evento así se presente.

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“ Hemos informado a la FIFA, que los miembros de la Selección abandonarían el partido, tan pronto como escucháramos consignas políticas en los estadios”, declaró Donyamali para el medio local, Varzesh3.

Apenas un día antes, la Federación de Futbol de Irán, lanzó un comunicado en donde acusó a Estados Unidos de la revocación de las asignaciones de entradas para los aficionados que quieran asistir a sus partidos en el Mundial 2026.

De igual manera, pidió que solo se considere como legal la bandera actual, no la anterior que muestra un león y un sol. En caso de verla, también los jugadores abandonarían el terreno de juego.

La Selección de Irán está ubicada en el Grupo G del Mundial 2026 y hará su debut el próximo lunes 15 de junio enfrentando a Nueva Zelanda. Posteriormente chocarán con Bélgica el domingo 21 y cerrarán la primera fase ante Egipto el viernes 26.

¿EN QUÉ ESTADIOS JUGARÁ IRÁN EN EL MUNDIAL 2026?

El duelo entre Irán y Nueva Zelanda será en el Inglewood Stadium de Los Ángeles, mismo inmueble en donde se enfrentarán a Bélgica en la segunda jornada de la fase de grupos. El tercer partido ante Egipto, lo disputarán en el Seattle Stadium. En caso de avanzar de ronda, seguirán jugando en Estados Unidos.