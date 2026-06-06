    Mundial 2026

    Niegan visas a parte de la delegación de Irán antes del Mundial 2026

    A horas de que la Selección de Irán llegue a Tijuana en México, parte de su delegación no cuenta con el documento para entrar a Estados Unidos.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Niegan visa a personal de Irán antes del Mundial 2026

    La Selección de Irán que disputará la Copa Mundial de la FIFA 26 enfrenta un problema severo después de que una parte de la delegación que acompaña al equipo de futbol todavía no cuenta con visa para Estados Unidos.

    Acorde con Tasnim News, un grupo de personal de la escuadra asiática sufrió la negación de visas cuando solamente faltan unos pocos días para el inicio del Mundial 2026.

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    Entre los involucrados están el manager Mehdi Mohammadnabi, el secretario general de la Federación de Futbol de Irán, Hedayat Mombini, el director ejecutivo, Mehdi Kharaati, el director de prensa de la selección nacional, Mohsen Motamedkia y el miembro del equipo de prensa de la selección nacional, Siamak Qalichkhani.

    La Embajada de Irán en Sudáfrica alzó la voz en redes sociales para denunciar que la visa fue negada a los referidos ciudadanos iraníes.

    "El incompetente anfitrión del Mundial, Estados Unidos, está fallando en cumplir adecuadamente con sus responsabilidades. Somos huéspedes de FIFA y es responsabilidad de la FIFA asegurar que se emitan las visas para todos los miembros. Estados Unidos niega visas a funcionarios del equipo nacional de fútbol de Irán antes de la Copa del Mundo", se leyó en el fuerte mensaje de la embajada.

    Irán tiene pactado jugar todos sus compromisos de la Fase de Grupos en Estados Unidos ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.

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