Mundial 2026 La Selección de Irán y su gesto retador a Donald Trump a su llegada a Tijuana El selectivo iraní arribó a México portando un pin con el número 168, para honrar a las víctimas mortales de un ataque de Estados Unidos.

Por: Javier Carmona Torres Síguenos en Google

Video Selección de Irán desafía a Donald Trump a su llegada a Tijuana para el Mundial 2026

El arribo de la selección de Irán a Tijuana el fin de semana ha dado de qué hablar, y no solo por el tema deportivo de cara al Mundial del 2026, sino porque los iraníes lanzaron un gesto retador contra el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Y es que al bajar del avión que los trasladó de Estados Unidos a Tijuana, los jugadores de Irán portaron un pin en la solapa de su saco que decía: “#168”.

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¿Qué significa el número 168 que portaba Irán?

El “#168” hace referencia a un movimiento que se hizo en las redes sociales para honrar a 168 niños que murieron en un bombardeo que hizo Estados Unidos en una escuela primaria iraní.

El ataque se perpetró el primer día que comenzó el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero. Se estima que, en aquel bombardeo, que se efectuó en la ciudad de Minab, murieron en total 175 personas, de las cuales 168 eran niños.

Irán ha sufrido con el visado

La tensión diplomática entre ambos países ha afectado a la Selección de Irán, debido a que algunos miembros de la delegación han visto cómo les han negado su visa para ingresar a los Estados Unidos, cuando estamos a días de que arranque su participación en la Copa del Mundo del 2026.

Dicha tensión ocasionó que Irán cambiara su sede de entrenamiento y se mudara a la ciudad de Tijuana, donde fueron recibidos de forma calurosa por los habitantes fronterizos. Asimismo, el selectivo iraní estará abandonando suelo estadounidense cada vez que termine uno de sus partidos del Mundial para volver a México.