    Mundial 2026

    La Selección de Irán y su gesto retador a Donald Trump a su llegada a Tijuana

    El selectivo iraní arribó a México portando un pin con el número 168, para honrar a las víctimas mortales de un ataque de Estados Unidos.

    Por:
    Javier Carmona Torres
    add
    Síguenos en Google
    Video Selección de Irán desafía a Donald Trump a su llegada a Tijuana para el Mundial 2026

    El arribo de la selección de Irán a Tijuana el fin de semana ha dado de qué hablar, y no solo por el tema deportivo de cara al Mundial del 2026, sino porque los iraníes lanzaron un gesto retador contra el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

    Y es que al bajar del avión que los trasladó de Estados Unidos a Tijuana, los jugadores de Irán portaron un pin en la solapa de su saco que decía: “#168”.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Irán en un Mundial FIFA
    1 mins

    Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Irán en un Mundial FIFA

    Selección Iran
    El club Tijuana le da la bienvenida a la Selección de Irán para el Mundial
    1 mins

    El club Tijuana le da la bienvenida a la Selección de Irán para el Mundial

    Selección Iran
    Irán arriba a Tijuana para el Mundial 2026
    1 mins

    Irán arriba a Tijuana para el Mundial 2026

    Selección Iran
    Le niegan permiso a Selección de Irán para dormir en los Estados Unidos
    1 mins

    Le niegan permiso a Selección de Irán para dormir en los Estados Unidos

    Selección Iran
    Niegan visas a parte de la delegación de Irán antes del Mundial 2026
    1 mins

    Niegan visas a parte de la delegación de Irán antes del Mundial 2026

    Selección Iran
    Selección de Irán: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
    1 mins

    Selección de Irán: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Selección Iran
    Por qué le dicen Los Príncipes de Persia a la Selección de Irán: origen e historia del apodo
    1 mins

    Por qué le dicen Los Príncipes de Persia a la Selección de Irán: origen e historia del apodo

    Selección Iran
    Irán viene de atrás y derrota a Gambia a días del inicio del Mundial 2026
    1 mins

    Irán viene de atrás y derrota a Gambia a días del inicio del Mundial 2026

    Selección Iran
    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Irán
    1 mins

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Irán

    Selección Iran
    Irán instalará su campamento base en Tijuana rumbo a la Copa Mundial 2026
    2 mins

    Irán instalará su campamento base en Tijuana rumbo a la Copa Mundial 2026

    Selección Iran

    ¿Qué significa el número 168 que portaba Irán?

    El “#168” hace referencia a un movimiento que se hizo en las redes sociales para honrar a 168 niños que murieron en un bombardeo que hizo Estados Unidos en una escuela primaria iraní.

    El ataque se perpetró el primer día que comenzó el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero. Se estima que, en aquel bombardeo, que se efectuó en la ciudad de Minab, murieron en total 175 personas, de las cuales 168 eran niños.

    Irán ha sufrido con el visado

    La tensión diplomática entre ambos países ha afectado a la Selección de Irán, debido a que algunos miembros de la delegación han visto cómo les han negado su visa para ingresar a los Estados Unidos, cuando estamos a días de que arranque su participación en la Copa del Mundo del 2026.

    Dicha tensión ocasionó que Irán cambiara su sede de entrenamiento y se mudara a la ciudad de Tijuana, donde fueron recibidos de forma calurosa por los habitantes fronterizos. Asimismo, el selectivo iraní estará abandonando suelo estadounidense cada vez que termine uno de sus partidos del Mundial para volver a México.

    Video Irán, ya está en Tijuana para enfrentar el Mundial 2026
    Relacionados:
    Mundial 2026Irán 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    Papá o mamá
    Me vuelves loca
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX