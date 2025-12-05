Video ¡Eso dolió! Fuerte juicio de Hugo Sánchez sobre México antes del Mundial

Hugo Sánchez, legendario exfutbolista mexicano, fue contundente respecto a las aspiraciones que tiene la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

En pleno sorteo para la Copa del Mundo y en plena transmisión, Hugo Sánchez, mundialista en tres ocasiones, señaló que el Tri carece de jugadores que marquen la diferencia.

"Estamos en transición, Javier Aguirre y Rafa Márquez están buscando la forma ideal de juego, México se ha caracterizado por jugar en conjunto, no tenemos figuras de manera individual, pero sé que podemos conseguir cosas importantes en conjunto".

Además, Hugo Sánchez reiteró que es un sueño para cualquier jugador el disputar una Copa del Mundo en su país, por lo que dejó un mensaje especial a los tres anfitriones.