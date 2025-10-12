Croacia está muy cerca de clasificar al Mundial del 2026 y su juego ante Gibraltar en las Eliminatorias de la UEFA, la podría colocar a un paso únicamente.

Y es que el cuadro que dirige Zlatko Dalic marcha sin derrotas y es el líder del Grupo L con 13 unidades producto de cuatro triunfos, un empate y ninguna derrota. Ha anotado en 17 ocasiones y solo ha recibido un tanto en contra.

Tiene las mismas unidades que Chequia, pero con un partido menos.

Mientras tanto, el conjunto de Gibraltar está en el fondo del sector y no ha podido sumar en los cinco encuentros que ha disputado e incluso tiene 17 goles en contra y solo dos a favor.

En el primer duelo del grupo entre ellos, los croatas viajaron al Estadio Algarve y se impusieron por un escandaloso 7-0.

Únicamente se han enfrentado en dos ocasiones estas dos selecciones, pero los de Dalic sumaron los dos triunfos con 11 goles a favor y ninguno en contra.

Horario y dónde ver Croacia vs. Gibraltar rumbo al Mundial 2026

Cuándo es - El partido es el domingo 12 de octubre del 2025 en el Estadio Andelko Herjavec.

A qué hora es - El encuentro inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Dónde ver - El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.