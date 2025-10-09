Croacia empata ante República Checa y queda cerca del Mundial 2026

Video Resumen | 'Tablas' en juego reñido entre Chequia y Croacia

República Checa igualó sin goles frente a Crocia en la séptima jornada de las Eliminatorias de la UEFA, partido que se jugará en el Eden Arena.

El resultado mantiene a Croacia en la primera posición del Grupo L con 13 puntos, misma cifra que su rival, que sigue presionando desde atrás.

El partido se desarrolló con equilibrio y numerosas oportunidades, aunque ninguna se tradujo en gol. En los primeros 45 minutos, el mediocampo fue el escenario principal del juego.

Croacia buscó abrir el marcador con intentos de Luka Modric, Ivan Perisic y Andrej Kramaric. Los checos respondieron con remates de Lukás Provod y Tomás Chory, todos contenidos por la defensa y el arquero rival.

En la segunda mitad, Croacia mantuvo la posesión y generó peligro con centros y remates de Petar Sucic y Franjo Ivanovic. El equipo local realizó cambios tácticos, apostando al contragolpe, pero la defensa croata y el portero neutralizaron los ataques.