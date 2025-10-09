    Croacia

    Croacia empata ante República Checa y queda cerca del Mundial 2026

    Con la igualdad, los croatas mantuvieron el liderato del Grupo L, a pesar de tener un partido menos que los checos.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | 'Tablas' en juego reñido entre Chequia y Croacia

    República Checa igualó sin goles frente a Crocia en la séptima jornada de las Eliminatorias de la UEFA, partido que se jugará en el Eden Arena.

    El resultado mantiene a Croacia en la primera posición del Grupo L con 13 puntos, misma cifra que su rival, que sigue presionando desde atrás.

    PUBLICIDAD

    El partido se desarrolló con equilibrio y numerosas oportunidades, aunque ninguna se tradujo en gol. En los primeros 45 minutos, el mediocampo fue el escenario principal del juego.

    Croacia buscó abrir el marcador con intentos de Luka Modric, Ivan Perisic y Andrej Kramaric. Los checos respondieron con remates de Lukás Provod y Tomás Chory, todos contenidos por la defensa y el arquero rival.

    En la segunda mitad, Croacia mantuvo la posesión y generó peligro con centros y remates de Petar Sucic y Franjo Ivanovic. El equipo local realizó cambios tácticos, apostando al contragolpe, pero la defensa croata y el portero neutralizaron los ataques.

    El empate deja el Grupo L con Croacia líder y República Checa cerca. Ambos equipos se preparan ahora para los próximos encuentros, con la mira en asegurar su clasificación y mantener la competitividad en la fase final de las eliminatorias.

    Más sobre UEFA Mundial Eliminatorias

    1 min
    Horario y dónde ver el Francia vs. Islandia eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo

    Horario y dónde ver el Francia vs. Islandia eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo

    1 min
    Horario y dónde ver el Hungría vs. Portugal rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Hungría vs. Portugal rumbo al Mundial 2026

    5:59
    Resumen | ¡Partidazo de locura! Italia le remonta a Israel sobre la hora

    Resumen | ¡Partidazo de locura! Italia le remonta a Israel sobre la hora

    1 min
    Italia, en un juegazo, vence sobre el final a Israel rumbo al Mundial 2026

    Italia, en un juegazo, vence sobre el final a Israel rumbo al Mundial 2026

    1:29
    ¡Acabó calientito el partido! Los jugadores de Israel e Italia se confrontan

    ¡Acabó calientito el partido! Los jugadores de Israel e Italia se confrontan

    Relacionados:
    CroaciaRepública Checa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD