    Mundial 2026

    Desde Irán ven "improbable" participación en el Mundial 2026

    El presidente de la Federación de Futbol de aquel país habló luego del estallido del conflicto con Israel y Estados Unidos.

    Omar Carrillo
    En Irán ven "improbable" participar en el Mundial 2026


    Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, habló ya luego del estallido de del conflicto con Estados Unidos e Israel de este mismo sábado y ve como " improbable" la participación del país en el Mundial 2026.

    Más sobre Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos de Irán en el Mundial 2026
    1 mins

    Selección Iran

    En declaraciones hechas a la televisión pública iraní, que recoge el diario Marca de España, el dirigente expresó su sentir muy claramente.

    "Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", aseguró.

    Además, Mehdi Taj, confirmó que la liga iraní se ha suspendido hasta nueva orden.

    Irán está enmarcada en el Grupo G del Mundial 2026 y sus tres duelos de la fase ante Nueva Zelanda (Los Angeles), Bélgica (Los Angeles) y Egipto (Seattle).

    E incluso, las opciones de cruzarse con Estados Unidos en los 16avos de final son muchas, si las dos selecciones quedan en segundos de su sector.

    Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026
