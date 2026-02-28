    Fórmula 1

    Fómula 1: Pirelli cancela pruebas en Baréin tras impacto de misil cerca del circuito

    El conflicto en Medio Oriente ha tenido su primera consecuencia en la Fórmula 1.

    Por:Juan Regis
    El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ya tuvo sus primeras repercusiones en la Fórmula 1, que se vio obligada a cancelar pruebas por parte de su proveedor principal de neumáticos.

    Fórmula 1

    De acuerdo con el sitio PlanetF1, Pirelli decidió cancelar las pruebas de nuemáticos que se llevarían a cabo este fin de semana en el circuito de Baréin por temas de seguridad.

    La decisión del proveedor de 'caucho' de la F1 se tomó después de que se confirmara que un misil se impactó a 30 kilómetros del circuito en la capital Manama generando pánico y caos y el retiro inmediato de todo personal de Pirelli.

    Cabe resaltar que Baréin aparece como el cuarto Gran Premio de la Fórmula 1 en el calendario del 2026, por lo que los fans se muestran preocupados a una semana del arranque de la temporada en Australia.

    Pese a la tensión que se ha desatado en Medio Oriente, la fuente reveló que la FIA sigue de cerca el conflicto, pero garantizó que las primeras tres carreras del calendario --Australia, China y Japón-- se llevarán a cabo como se tiene previsto hasta el momento.

    El Gran Premio de Baréin aparece listado para el 12 de abril y siete días después se correrá el GP de Arabia Saudita, por lo que la FIA asegura que hay un plazo de cinco semanas para garantizar ambos eventos.

