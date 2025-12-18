CONMEBOL/UEFA Finalissima La Finalissima ya tiene fecha y sede: España y Argentina se medirán en Qatar Tras meses de negociaciones, el partido entre las campeonas de Europa y América quedó fijado en Doha, sede del Mundial 2022.

Video Oficial: La Finalissima entre España y Argentina ya tiene fecha y sede

Luego de muchas negociaciones e incertidumbre por la situación interna que vive la Asociación del Futbol (AFA), la Finalissima ya tiene fecha y sede confirmadas, pues el duelo entre España y Argentina quedó programado para el 27 de marzo en Doha, Qatar.

La UEFA y la CONMEBOL, junto con la Real Federación Española de Fútbol y la AFA, oficializaron el anuncio de un encuentro que enfrentará a la campeona de Europa con la monarca de América.

El choque reúne además a dos selecciones ubicadas en la cima del ranking mundial y a figuras como Lamine Yamal y Lionel Messi.

La confirmación se había demorado pese a que España ya había asegurado su clasificación al Mundial. Las diferencias económicas planteadas por la federación argentina y una investigación judicial abierta en el país sudamericano retrasaron el acuerdo final.

Superados esos obstáculos, los organizadores cerraron el calendario, que incluirá otro compromiso para cada selección en Doha: España se medirá a Egipto y Argentina enfrentará a Qatar.