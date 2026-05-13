    Mundial 2026

    Estados Unidos suspende las fianzas a extranjeros con boletos para el Mundial 2026

    El gobierno de Donald Trump suspenderá el requisito que hacía pagar hasta 15 mil dólares a visitantes de algunas naciones.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Estados Unidos no exigirá fianzas a extranjeros con boletos para el Mundial 2026

    El gobierno de Estados Unidos suspenderá el pago de fianzas de hasta 15 mil dólares a extranjeros de distintos países si comprueban que tienen boletos para los juegos del Mundial 2026.

    Así lo dio a conocer el Departamento de Estado de aquella nación a The Associated Press en información publicada por Los Angeles Times este miércoles.

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    El requisito se impuso el año pasado a visitantes de algunos países que registran altas tasas de personas que permanecen en el país más tiempo del permitido por sus visas. El gobierno repúblicano incluyó en la lista a 50 naciones y cinco de ellas estarán en el Mundial 2026: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez.

    "Estamos eximiendo las fianzas de visa para los aficionados que cumplan los requisitos, que compraron entradas para el Mundial", explicó Mora Namdar, secretaria adjunta de Estado para Asuntos Consulares, según publica el diario angelino. Los requisitos incluyen haberse inscrito en el sistema FIFA Pass, lo que permite citas aceleradas para visas a partir del 15 de abril.

    Hay que recordar que los futbolistas, entrenadores y parte del personal de las selecciones participantes en la Copa del Mundo están exentos de la fianza.

    Las fianzas a estas 50 naciones son parte del endurecimiento de las medidas contra los inmigrantes que viajan a Estados Unidos con visas temporales y se quedan más tiempo del otorgado y estas iban desde los cinco hasta 15 mil dólares, se reembolsan si el viajero cumple o si la visa es denegada.

    Estados Unidos, México y Canadá organizarán el Mundial 2026 de manera conjunta a partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio, próximos. En la competencia de la FIFA participarán por primera vez 48 selecciones de todo el mundo.

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