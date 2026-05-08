    Mundial 2026

    Argelia en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    La Selección de Los Zorros del Desierto buscaron experiencia en el banquillo para esta Copa del Mundo.

    Por:David Espinosa
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Argelia se clasificó al Mundial 2026 en lugar número 20 y como la cuarta selección vía las Eliminatorias de África.

    Los Zorros del Desierto regresan a una Copa del Mundo después de 12 años sin lograr su boleto al magno evento de la FIFA.

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    ARGELIA

    EN MUNDIALES


    Argelia disputará su quinta Copa del Mundo en su historia. Su debut se dio en España 1982 después de tres intentos fallidos cuando empezó a ser parte de las eliminatorias al Mundial.

    Consiguió estar en segunda Copa del Mundo para México 1986 y luego, tras 24 años ausente, volvió en Sudáfrica 2010 y repitió en Brasil 2014, para conseguir su mejor actuación en el torneo.

    • Participaciones en Mundiales: 5 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: 0
    • Mejor posición: 14°, Octavos de Final, Brasil 2014.

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

    ARGELIA

    EN MUNDIALES


    En sus cuatro participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Argelia, se ubica en el puesto 47 de 80 en el histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro de Los Zorros del Desierto en Mundiales es de 13 partidos con saldo de 3 triunfos, 3 empates y 7 derrotas. Con 13 goles anotados, 19 goles recibidos y efectividad del 30.76%.

    ENTRENADOR DE ARGELIA


    Vladimir Petkovic fue contratado como entrenador de Argelia en febrero de 2024 tras la salida de Djamel Belmadi, que estuvo seis años en el cargo.

    Petkovic nació en Serbia, cuenta con 62 años y es técnico desde 1997. En su historial como estratega ya tuvo una experiencia en una Copa del Mundo cuando estuvo al frente de Suiza en Rusia 2018.

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