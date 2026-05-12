    Mundial 2026

    República Checa, ya dio su prelista de futbolistas para el Mundial 2026

    El conjunto europeo, al igual que México, presentó al grupo de futbolistas rumbo a la competencia de la FIFA.

    Por:Omar Carrillo
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    Video La Selección de Chequia da prelista para el Mundial 2026

    Como ya lo hizo también la Selección Mexicana, Chequia presentó su prelista de futbolistas rumbo al Mundial 2026.

    Dirigido por Miroslav Koubek, el conjunto de la República Checa vuelve a una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia y su primer conjunto de jugadores es una mezcla de experiencia y juventud.

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    Tomás Soucek, capitán y referente del West Ham United de la Premier League de Inglaterra, encabeza la lista. Además de otros referentes como Patrik Schick, del Leverkusen, Adam Hloek, del Hoffenheim, Ladislav Krejcí, del Wolverhampton y Pavel Ulc, del Olympique de Lyon.

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    Hay que recordar que con la prelista se cumple con un requisito de la FIFA para la competencia y las listas definitivas de los 26 futbolistas por selección que acudirán a la justa a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá se deben entregar al organismo a más tardar el 1 de junio.

    Chequia esta en el Grupo A de la competencia junto con México, Corea del Sur y Sudáfrica.

    El Mundial 2026 se jugará por primera vez en tres países. Se disputará del 11 de junio al 19 de julio, próximos, y por primera vez competirán con 48 selecciones.


    Porteros
    Lukas Hornicek (Braga SC)
    Martin Jedlicka (FC Banik Ostrava)
    Antonin Kinsky (Tottenham Hotspur FC)
    Jan Koutny (SK Sigma Olomouc)
    Matej Kovar (PSV Eindhoven)
    Jakub Markovic (SK Slavia Praga)
    Jindrich Stanek (SK Slavia Praga).

    Defensas
    Vladimír Coufal (TSG 1899 Hoffenheim)
    David Doudera (SK Slavia Praga)
    Matej Hada (SK Sigma Olomouc)
    Tomá Hole (SK Slavia Praga)
    Robin Hranác (TSG 1899 Hoffenheim)
    Tepán Chaloupek (SK Slavia Praga)
    Václav Jemelka (FC Viktoria Plzen)
    David Jurásek (SK Slavia Praga)
    Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers FC)
    Karel Spácil (FC Viktoria Plzen)
    Adam Evínský (AC Sparta Praga)
    Martin Vitík (Bologna FC 1909)
    Tomá Vlcek (SK Slavia Praga)
    Jaroslav Zelený (AC Sparta Praga)
    David Zima (SK Slavia Praga).

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    Medios
    Lukas Ambros (Gornik Zabrze)
    Michal Beran (SK Sigma Olomouc)
    Pavel Bucha (Cincinnati FC)
    Lukas Cerv (FC Viktoria Plzen)
    Krystof Danek (LASK Linz FC)
    Vladimír Darida (FC Hradec Králové)
    Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze)
    Adam Karabec (Olympique Lyon)
    Ondrej Kricfalusi (FC Banik Ostrava)
    Tomá Ladra (FC Viktoria Plzen)
    David Planka (FC Banik Ostrava)
    Lukas Provod (SK Slavia Praga)
    Matej Ryne (AC Sparta Praga)
    Lukas Sadílek (Gornik Zabrze)
    Michal Sadílek (SK Slavia Praga)
    Hugo Sochurek (AC Sparta Praga)
    Alexandr Sojka (FC Viktoria Plzen)
    Tomá Soucek (West Ham United FC)
    Pavel ulc (Olympique Lyon)
    Denis Viinský (FC Viktoria Plzen)

    Delanteros
    Adam Hloek (TSG Hoffenheim 1899)
    Tomá Chorý (SK Slavia Praha)
    Mojmír Chytil (SK Slavia Praha)
    Christophe Kabongo (FK Mladá Boleslav)
    Jan Kliment (SK Sigma Olomouc)
    Jan Kuchta (AC Sparta Praha)
    Vasil Kuej (SK Slavia Praha)
    Ondrej Mihálik (FC Hradec)
    Králové), Vojtech Patrák (FK Pardubice)
    Václav Sejk (SK Sigma Olomouc)
    Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen)
    Matej Vydra (FC Viktoria Plzen)

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