    Mundial 2026

    Túnez en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    La Selección de Las Águilas de Cartago tuvieron cambio inesperado en el banquillo rumbo al Mundial 2026.

    Por:David Espinosa
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo F de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Túnez fue la segunda selección de África al clasificarse al Mundial 2026 en lo que será su séptima participación en una Copa del Mundo.

    Las Águilas de Cartago, como se les conoce, avanzaron sin problemas en su grupo en la Primera Ronda de la Confederación Africana de Futbol, a pesar de algunos ajustes en el banquillo con desfile de entrenadores.

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    TÚNEZ

    EN MUNDIALES

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    Fechas y horarios de los juegos de Túnez en el Mundial 2026
    1 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Túnez en el Mundial 2026

    Selección Tunez


    Túnez disputará su séptima Copa del Mundo en su historia y su debut se dio en Argentina 1978, en donde en ese campeonato mundial logró su primera victoria ante México.

    Los tunecinos tardaron 20 años en volver a un Mundial cuando clasificaron a Francia 1998 y repitieron en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Se perdieron las siguiente dos ediciones para retornar para Rusia 2018 y Qatar 2022.

    • Participaciones en Mundiales: 7 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: 0
    • Mejor posición: 9°, Fase de Grupos en Argentina 1978

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

    TÚNEZ

    EN MUNDIALES


    En sus 6 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Túnez, se ubica en el puesto 44 de 80 en el histórico.

    Sus números y estadísticas del cuadro de Las Águilas de Cartago en Mundiales es de 18 partidos con saldo de 3 triunfos, 5 empates y 10 derrotas. Con 14 goles anotados, 26 goles recibidos y efectividad del 25.92%.

    ENTRENADOR DE

    TÚNEZ


    Sabri Lamouchi tomó el lugar de Sami Trabelsi tras haber quedado fuera de la Copa Africana de Naciones en Octavos de Final. Trabelsi había logrado clasificar al Mundial 2026 a principios de 2025 tras el paso de tres técnicos previamente y lo hizo de forma invicta con seis triunfos sin derrota.

    Lamouchi nació en Francia y cuenta con 54 años. El entrenador cuenta con experiencia en la Copa del Mundo al estar con Costa de Marfil en la edición de Brasil 2014.

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