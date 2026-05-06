Mundial 2026 Mundial 2026: FIFA anuncia nueva fecha para venta de boletos limitada El máximo rector del futbol mundial dio día y horario en la que saldrá una nueva serie de entradas para la Copa del Mundo.

Video Mundial 2026: FIFA anuncia fecha para una nueva venta de boletos limitada

La FIFA dio a conocer la venta de nuevas entradas para los partidos del Mundial 2026, será una serie limitada para una justa veraniega en la que la demanda de boletos va por buen puerto, pero también hay existencias en reventa oficial que reportan precios elevados.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, inicia a poco más de un mes en México, que junto a Estados Unidos y Canadá es una de las sedes del evento. El primer partido será entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Banorte.

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La sensación de que la Copa del Mundo de la FIFA está cada vez más cerca se da a pocos días de que se lleve a cabo como también debido a que algunas selecciones nacionales como México y Australia han comenzado su concentración.

¿CUÁNDO SALEN A LA VENTA MÁS BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026?

La nueva venta de boletos que FIFA puso a disposición comenzará este jueves 7 de mayo a partir de las 12pm tiempo del Este, 10am tiempo del Centro de México y se pueden adquirir por medio de este enlace.

Cabe recordar que son 104 partidos los que se disputarán en el Mundial 2026 de los cuales 13 se disputarán en México, 13 más en Canadá y el resto, 78, se disputarán en territorio estadounidense incluida la Final del 19 de julio.