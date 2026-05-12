Mundial 2026 Curazao en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de La Familia Azul se estrenará en la Copa Mundial de la FIFA tras una clasificación histórica.

La Selección de Curazao hizo historia al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, tras avanzar de forma directa en las Eliminatorias de la Concacaf.

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La Familia Azul se llevó su sector por encima de Jamaica, Trinidad & Tobago y Bermudas, para estar en la justa mundialista por primera ocasión.

CURAZAO

EN MUNDIALES



Curazao tendrá su Copa del Mundo número uno en su historia en la que debutará en el Mundial 2026, que lo convierte en el país más pequeño y de menor población en clasificarse.

La isla que se encuentra al norte de Venezuela, forma parte del Reino de los Países Bajos, pero es país independiente desde 2010. Todos los jugadores actuales de su plantilla son nacidos en Países Bajos, de ascendencia en esta isla caribeña.

Pertenece a la Concacaf desde 2010, por lo que desde el camino a Brasil 2014 juega bajo ese nombre las Eliminatorias. Antes participaba en clasificatorios como Colonia de Curazao y Dependencias y después Antillas Neerlandesas sin lograr su boleto a una Copa del Mundo.

Participaciones en Mundiales: 1 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

1 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: tendrá su debut en 2026

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

CURAZAO

EN MUNDIALES



Al ser una de las selecciones debutantes para el Mundial 2026, Curazao no cuenta con un historial en las Copas del Mundo.

Cualquier gol, punto o victoria será histórico para el país que está ubicado en el Caribe de América.

ENTRENADOR DE

CURAZAO



Dick Advocaat fue contratado como técnico de Curazao en 2024 y su primer éxito fue haber conseguido el pase a la Copa Oro 2025 y después el boleto a la Copa Mundial 2026. Tiene experiencia en Mundiales en Estados Unidos 1994 y Alemania 2006.

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