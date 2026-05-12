Mundial 2026 Selecciones con 30 goles o más en la historia de las Copas Mundiales FIFA Encabezadas por Brasil, la lista de las selecciones con 30 goles o más es reducida y el Tricolor tiene el privilegio de estar en ella.

Video El club de los 30: selecciones con 30 goles o más en los Mundiales

A falta de 30 días para que empiece el Mundial 2026 de la FIFA, cabe recordar algunas de las selecciones más contundentes a lo largo de la historia, las que suman más de 30 goles en su cuenta y segura la aumentarán en esta nueva oportunidad.

Es un grupo selecto de equipos que han roto la barrera de los 30 goles durante sus participaciones en la justa mundialista, solamente 28 lo han logrado, entre ellas, la Selección Mexicana, que suma ya 62 dianas.

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La lista de las selecciones con 30 goles o más en la historia de los mundiales está encabezada por tres de los más grandes y ganadores del torneo organizado por la FIFA, Brasil, con 237 tantos; Alemania, que suma 232 y Argentina, que ha mandado la redonda a las redes en 152 ocasiones.

Cabe destacar que dentro de estas selecciones también se encuentran las marcas de los más grandes goleadores de la historia a nivel individual: el brasileño Ronaldo con 15 tantos en su historia; el alemán Miroslav Klose con 16 y el argentino Lionel Messi con 13 y la posibilidad de aumentarlo en este 2026.

Dentro de esta lista, solamente ocho países han superado la barrera de los 100 goles, los ya mencionados así como Italia (128), Francia (136), Inglaterra (104) y España (108); cabe destacar que la Selección Mexicana, con 17 participaciones, figura en el puesto 13 de la tabla de las selecciones más goleadoras con 62 tantos.

EL CLUB DE LOS 30: LAS SELECCIONES CON 30 GOLES O MÁS

Brasil 237

Alemania 232

Argentina 152

Italia 128

Francia 136

Inglaterra 104

España 108

Países Bajos 96

Uruguay 89

Bélgica 69

Suecia 80

Rusia 77

México 62

Serbia 71

Portugal 61

Polonia 49

Suiza 55

Hungría 87

Croacia 43

República Checa 47

Austria 43

Chile 40

Estados Unidos 40

Dinamarca 31

Paraguay 30

Corea del Sur 39

Colombia 32

Rumania 30