Selecciones con 30 goles o más en la historia de las Copas Mundiales FIFA
Encabezadas por Brasil, la lista de las selecciones con 30 goles o más es reducida y el Tricolor tiene el privilegio de estar en ella.
A falta de 30 días para que empiece el Mundial 2026 de la FIFA, cabe recordar algunas de las selecciones más contundentes a lo largo de la historia, las que suman más de 30 goles en su cuenta y segura la aumentarán en esta nueva oportunidad.
Es un grupo selecto de equipos que han roto la barrera de los 30 goles durante sus participaciones en la justa mundialista, solamente 28 lo han logrado, entre ellas, la Selección Mexicana, que suma ya 62 dianas.
La lista de las selecciones con 30 goles o más en la historia de los mundiales está encabezada por tres de los más grandes y ganadores del torneo organizado por la FIFA, Brasil, con 237 tantos; Alemania, que suma 232 y Argentina, que ha mandado la redonda a las redes en 152 ocasiones.
Cabe destacar que dentro de estas selecciones también se encuentran las marcas de los más grandes goleadores de la historia a nivel individual: el brasileño Ronaldo con 15 tantos en su historia; el alemán Miroslav Klose con 16 y el argentino Lionel Messi con 13 y la posibilidad de aumentarlo en este 2026.
Dentro de esta lista, solamente ocho países han superado la barrera de los 100 goles, los ya mencionados así como Italia (128), Francia (136), Inglaterra (104) y España (108); cabe destacar que la Selección Mexicana, con 17 participaciones, figura en el puesto 13 de la tabla de las selecciones más goleadoras con 62 tantos.
EL CLUB DE LOS 30: LAS SELECCIONES CON 30 GOLES O MÁS
- Brasil 237
- Alemania 232
- Argentina 152
- Italia 128
- Francia 136
- Inglaterra 104
- España 108
- Países Bajos 96
- Uruguay 89
- Bélgica 69
- Suecia 80
- Rusia 77
- México 62
- Serbia 71
- Portugal 61
- Polonia 49
- Suiza 55
- Hungría 87
- Croacia 43
- República Checa 47
- Austria 43
- Chile 40
- Estados Unidos 40
- Dinamarca 31
- Paraguay 30
- Corea del Sur 39
- Colombia 32
- Rumania 30