Mundial 2026 Los mejores 30 partidos del Mundial 2026 que no puedes perderte A 30 días de que arranque la justa veraniega, estos son los juegos a seguir en la Copa del Mundo.

Video Mundial 2026: Los mejores 30 partidos de la Copa del Mundo en verano

A 30 días del comienzo del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, vale la pena enlistar los partidos que no te puedes perder de la próxima Copa del Mundo.

Desde la Fase de Grupos y hasta la Final en el calendario del torneo, estos son los juegos que debes sí o sí disfrutar a través de la señal de TelevisaUnivision en México.

PUBLICIDAD

Mejores 30 partidos del Mundial 2026



Acá el listado completo de los partidos que llamarán la atención en el Mundial 2026: