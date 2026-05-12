    Mundial 2026

    Los mejores 30 partidos del Mundial 2026 que no puedes perderte

    A 30 días de que arranque la justa veraniega, estos son los juegos a seguir en la Copa del Mundo.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Mundial 2026: Los mejores 30 partidos de la Copa del Mundo en verano

    A 30 días del comienzo del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, vale la pena enlistar los partidos que no te puedes perder de la próxima Copa del Mundo.

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    Desde la Fase de Grupos y hasta la Final en el calendario del torneo, estos son los juegos que debes sí o sí disfrutar a través de la señal de TelevisaUnivision en México.

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    Mejores 30 partidos del Mundial 2026


    Acá el listado completo de los partidos que llamarán la atención en el Mundial 2026:

    • México vs. Sudáfrica - Inauguración del Mundial 2026 - Grupo A, 11 de junio
    • Brasil vs. Marruecos - Grupo C, 13 de junio
    • Países Bajos vs. Japón - Grupo F, 14 de junio
    • Bélgica vs. Egipto - Grupo G, 15 de junio
    • Francia vs. Senegal - Grupo I, 16 de junio
    • Inglaterra vs. Croacia - Grupo L, 17 de junio
    • Suiza vs. Bosnia y Herzgovina - Grupo B - 18 de junio
    • México vs. Corea del Sur - Grupo A, 18 de junio
    • Países Bajos vs. Suecia - Grupo F, 20 de junio
    • Alemania vs. Costa de Marfil - Grupo E, 20 de junio
    • Argentina vs. Austria - Grupo J, 22 de junio
    • Suiza vs. Canadá, Grupo B, 24 de junio
    • Escocia vs. Brasil - Grupo C, 24 de junio
    • Chequia vs. México - Grupo A, 24 de junio
    • Ecuador vs. Alemania - Grupo E, 25 de junio
    • Turquía vs. Estados Unidos - Grupo D, 25 de junio
    • Noruega vs. Francia - Grupo I, 26 de junio
    • Uruguay vs. España - Grupo H, 26 de junio
    • Panamá vs. Inglaterra - Grupo L, 27 de junio
    • Colombia vs. Portugal - Grupo K, 27 de junio
    • Dieciseisavos de Final Mundial 2026, 29 de junio
    • Dieciseisavos de Final Mundial 2026, 30 de junio
    • Octavos de Final Mundial 2026, 5 de julio
    • Cuartos de Final Mundial 2026, 9 de julio
    • Cuartos de Final Mundial 2026, 10 de julio
    • Cuartos de Final Mundial 2026, 11 de julio
    • Cuartos de Final Mundial 2026, 11 de julio
    • Semifinal Mundial 2026, 14 de julio
    • Semifinal Mundial 2026, 15 de julio
    • Final Mundial 2026, 19 de julio.
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